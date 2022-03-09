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Империя зла
ООН призвала к расследованию убийства украинского переговорщика Киреева
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danilov 09 Марта 2022 в 09:45:21
Представитель генсека ООН Дюжаррик призвал полностью расследовать убийство Киреева в Киеве.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал убийство в Киеве переговорщика от Украины Дениса Киреева.

Отвечая на вопрос о том, как этот инцидент может отразиться на переговорах, Дюжаррик заявил, что у него нет какой-либо информации. «Это должно быть расследовано полностью», — отметил он.

О том, что Служба безопасности Украины (СБУ) убила члена украинской делегации на переговорах с Россией Дениса Киреева, 5 марта заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский. Предположительно, Киреев был заподозрен в государственной измене, попытался сопротивляться при задержании и был убит.

До 2014 года Киреев работал в банковском секторе, входил в руководящие органы Ощадбанка и Укрэксимбанка. Позже занимался управлением частными фондами. Почему офис президента Украины решил включить его в состав делегации на переговорах, неизвестно.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ГОРЫНЫЧ 09.03.2022 в 11:37:49   # 794017
Quote:
ООН призвала к расследованию убийства украинского переговорщика Киреева

В заключении напишут- поскользнулся, упал, зашибся на хер. Короче, несчастный случай. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик скажет- Well.
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  jumanjiqz 09.03.2022 в 16:01:13   # 794043
За госизмену!? Это за то, что он на переговорах участвовал!? Ну тогда судя по количеству представителей с украинской стороны на переговорах, наверное будут ещё жертвы?!?!
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  старик 09.03.2022 в 22:53:16   # 794070
Сшибая друг друга с ног украинские правоохранители кинулись исполнять. Хорошо что в ООН ХОТЬ ЧТО ТО УВИДЕЛИ!
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