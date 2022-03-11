Киев хочет получить от Евросоюза замороженные российские валютные резервы

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 11 Марта 2022 в 21:15:50
«По сути, этой суммы практически достаточно для того, чтобы покрыть прямые единоразовые потери Украины. Мы рассчитываем, что в ближайшее время совместно с правительствами стран-партнеров мы найдем юридический механизм, с помощью которого эти деньги отойдут на дальнейшее восстановление украинской экономики»,— сказал господин Кудин в эфире телеканала «Украина 24».
Евросоюз, США и другие страны ранее ввели санкции против ЦБ, которые замораживают международные резервы. По оценке «Ъ», из $643 млрд международных резервов РФ к концу прошлой недели остались доступными не более $150–200 млрд — это активы в китайском юане и монетарное золото. На фоне санкций ЦБ после двухлетнего перерыва приступил к покупке золота на внутреннем рынке.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Он напомнил, что западные правительства уже арестовали золотовалютные резервы Банка России на $415 млрд.Во-первых, не арестовали, а заморозили.
Во-вторых,