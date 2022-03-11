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Империя зла
Киев хочет получить от Евросоюза замороженные российские валютные резервы
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danilov 11 Марта 2022 в 21:15:50
Киев ведет со странами Евросоюза переговоры о том, чтобы арестованные $415 млрд российских резервов пошли на возмещение ущерба Украине. Об этом заявил замглавы Министерства экономики страны Денис Кудин. Он напомнил, что западные правительства уже арестовали золотовалютные резервы Банка России на $415 млрд.

«По сути, этой суммы практически достаточно для того, чтобы покрыть прямые единоразовые потери Украины. Мы рассчитываем, что в ближайшее время совместно с правительствами стран-партнеров мы найдем юридический механизм, с помощью которого эти деньги отойдут на дальнейшее восстановление украинской экономики»,— сказал господин Кудин в эфире телеканала «Украина 24».

Евросоюз, США и другие страны ранее ввели санкции против ЦБ, которые замораживают международные резервы. По оценке «Ъ», из $643 млрд международных резервов РФ к концу прошлой недели остались доступными не более $150–200 млрд — это активы в китайском юане и монетарное золото. На фоне санкций ЦБ после двухлетнего перерыва приступил к покупке золота на внутреннем рынке.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 11.03.2022 в 22:27:26   # 794286
Морда не треснет ? . У попрошаек .
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  старик 11.03.2022 в 22:35:26   # 794288
А ведь и отдадут! Светлоликие европейцы введут новые правила и наплюют на все прежние нормы.
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  Васяй 11.03.2022 в 23:16:04   # 794298
Национализация все окупит.(при таком сценарие)А Украина наберет новых долгов.За небольшой промежуток времени,невозвратных,списаных на войну.Которых естественно никто отдавать не собирается.На западе дураков нет.
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  Ал 12.03.2022 в 00:37:38   # 794320
Quote:
Он напомнил, что западные правительства уже арестовали золотовалютные резервы Банка России на $415 млрд.
Во-первых, не арестовали, а заморозили.

Во-вторых,

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