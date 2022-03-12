Два года назад

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 12 Марта 2022 в 11:05:05
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: bolatbol от 12.03.2022 06:53:41
фейк
фейк
Тут к слову вопрос:
Цитата: Panasonic от 11.03.2022 09:53:17
Когда украинская сторона снимает видео о том, как они росс.технику сожгли, пленных взяли, для вас все это фейк.
А как пророссийские СМИ что-то напишут плохое про украинцев и вообще про все что угодно, так это для вас истина последней инстанции. Не это ли двуличие?
Когда украинская сторона снимает видео о том, как они росс.технику сожгли, пленных взяли, для вас все это фейк.
А как пророссийские СМИ что-то напишут плохое про украинцев и вообще про все что угодно, так это для вас истина последней инстанции. Не это ли двуличие?
Причем учитывая экономические потери Украины от содержания войск в Донбассе с необходимость крупных выплат накопленных долгов, то для разрушения украинской экономики Путину достаточно было просто войска поблизости от своих границ подержать.
Кстати, вялое продвижение в Донбассе подтверждает утверждения про концентрацию ВСУ в регионе...
Счетная палата инициирует обнуление внешнего долга Украины https://zn.ua/ECONOMICS/schetnaja-palata-initsiiruet-obnulenie-vneshneho-dolha-ukrainy.html
01 марта, 2022
Украине предстоит работа по восстановлению страны.
Счетная палата инициирует обнуление внешнего долга Украины
Глава Счетной палаты Валерий Пацкан инициирует возбуждение вопроса обнуления внешнего долга Украины. Об этом он написал в Facebook.
"Масштаб разрушений в Украине, нанесенных агрессией России колоссальный! Ввиду этого от наших внешних кредиторов необходимо требовать списания долгов Украины. Международные финансовые организации должны пересмотреть долговую политику и обнулить долги Украины!", - заявил Пацкан.
"Агрессор будет уничтожен! И нас будет ждать работа по восстановлению страны!" – добавил он.
По словам главы Счетной палаты, на сегодняшний день внешний долг составляет 1.6 трл грн или свыше 57 млрд дол.
01 марта, 2022
Украине предстоит работа по восстановлению страны.
Счетная палата инициирует обнуление внешнего долга Украины
Глава Счетной палаты Валерий Пацкан инициирует возбуждение вопроса обнуления внешнего долга Украины. Об этом он написал в Facebook.
"Масштаб разрушений в Украине, нанесенных агрессией России колоссальный! Ввиду этого от наших внешних кредиторов необходимо требовать списания долгов Украины. Международные финансовые организации должны пересмотреть долговую политику и обнулить долги Украины!", - заявил Пацкан.
"Агрессор будет уничтожен! И нас будет ждать работа по восстановлению страны!" – добавил он.
По словам главы Счетной палаты, на сегодняшний день внешний долг составляет 1.6 трл грн или свыше 57 млрд дол.
Quote:
Списание госдолга Украины отменяется, Гетманцев заявил о реструктуризации
01 марта, 2022
Списать долги было инициативой главы Счетной палаты. https://zn.ua/ECONOMICS/spisanie-hosdolha-ukrainy-otmenjaetsja-hetmantsev-zajavil-o-restrukturizatsii.html
Списание госдолга Украины отменяется, Гетманцев заявил о реструктуризации
Украина не нуждается в списании внешних долгов, но рассчитывает на реструктуризацию. Об этом сообщил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, пишет Интерфакс-Украина.
По его словам, списание долгов – это больше инициатива главы Счетной палаты Валерия Пацкана, чем правительству в целом.
"Я не думаю, что мы с вами можем и будем говорить о списании долгов. Безусловно, мы будем говорить о реструктуризации долга, но требование о списании всех долгов не нужно ни нам, ни нашим партнерам", – сказал он.
Напомним, что очень вредно для репутации страны отказываться от уплаты госдолга. Поскольку это может быть знаком для международных инвесторов, что стране нельзя доверять. То есть вложить и одалживать деньги будут осторожнее.
Читайте также: Минфин увеличил прогноз выплат по госдолгу: где возьмут деньги
Ранее Счетная палата инициирует обнуление внешнего долга Украины. Поскольку Украина будет ждать работа по восстановлению страны.
Минфин увеличил прогноз выплат по госдолгу: где возьмут деньги
01 марта, 2022
Списать долги было инициативой главы Счетной палаты. https://zn.ua/ECONOMICS/spisanie-hosdolha-ukrainy-otmenjaetsja-hetmantsev-zajavil-o-restrukturizatsii.html
Списание госдолга Украины отменяется, Гетманцев заявил о реструктуризации
Украина не нуждается в списании внешних долгов, но рассчитывает на реструктуризацию. Об этом сообщил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, пишет Интерфакс-Украина.
По его словам, списание долгов – это больше инициатива главы Счетной палаты Валерия Пацкана, чем правительству в целом.
"Я не думаю, что мы с вами можем и будем говорить о списании долгов. Безусловно, мы будем говорить о реструктуризации долга, но требование о списании всех долгов не нужно ни нам, ни нашим партнерам", – сказал он.
Напомним, что очень вредно для репутации страны отказываться от уплаты госдолга. Поскольку это может быть знаком для международных инвесторов, что стране нельзя доверять. То есть вложить и одалживать деньги будут осторожнее.
Читайте также: Минфин увеличил прогноз выплат по госдолгу: где возьмут деньги
Ранее Счетная палата инициирует обнуление внешнего долга Украины. Поскольку Украина будет ждать работа по восстановлению страны.
Минфин увеличил прогноз выплат по госдолгу: где возьмут деньги
Quote:
04 февраля, 2022
Более 126 млрд предстоит выплатить по внешним обязательствам. https://zn.ua/ECONOMICS/minfin-uvelichil-prohnoz-vyplat-po-hosdolhu-hde-vozmut-denhi.html
Минфин увеличил прогноз выплат по госдолгу: где возьмут деньги
Украине предстоит выплатить в 2022 году 558,8 млрд грн по госдолгу. Об этом свидетельствуют данные Минфина по состоянию на февраль месяц. Отмечается, что по сравнению с январем прогноз выплат по госдолгу увеличен на 8,1 млрд грн.
В частности, до марта необходимо выплатить 140,5 млрд грн, в апреле-июне — 150,5 млрд грн, в июле-сентябре — 145,9 млрд грн, в октябре-декабре — 121, 8 млрд грн. Кроме того, выплаты оп внутренним долгам в 2022 году составят 431,9 млрд грн, по внешнему - 126,9 млрд грн.
Также увеличен прогноз выплат по госдолгу в 2023 и 2024 гг. Они составят 365,4 млрд грн и 344 млрд грн соответственно.
По внешним обязательствам Украина погасит внешние заимствования на 7,6 млрд грн, в том числе 14,7 млрд грн процентов.
По словам главы Минфина Сергея Марченко, у ведомства есть все возможности профинансировать дефицит 3-3,5% ВВП. Однако обязательным условием является продолжение сотрудничества с МВФ: получить два пересмотра и всю сумму по программе – 2,2 миллиарда долларов.
Читайте также: За месяц госдолг Украины вырос почти на 120 млрд грн
Для выполнения плана по внешним заимствованиям, которые ожидаются на уровне 151 млрд грн, Минфин планирует в 2022 году получить очередной транш 700 миллионов долларов, а затем – еще 1,5 миллиарда, а также макрофинансовую помощь от ЕС. Глава ведомства рассчитывает обойтись в новом году без выпуска евробондов.
"Если мы получим все кредитные средства по программе МВФ, получим макрофин, и если у нас будут возможности эффективно заимствовать на внутреннем рынке.
Другие страны, например Канада, дает кредит 120 миллионов канадских долларов. Это тоже для нас поддержка. У нас есть еще Всемирный банк. Хочу, чтобы вы поняли: у нас есть ответ на проблемы, которые нам создали", - рассказал Марченко в интервью "Украинской правде".
Более 126 млрд предстоит выплатить по внешним обязательствам. https://zn.ua/ECONOMICS/minfin-uvelichil-prohnoz-vyplat-po-hosdolhu-hde-vozmut-denhi.html
Минфин увеличил прогноз выплат по госдолгу: где возьмут деньги
Украине предстоит выплатить в 2022 году 558,8 млрд грн по госдолгу. Об этом свидетельствуют данные Минфина по состоянию на февраль месяц. Отмечается, что по сравнению с январем прогноз выплат по госдолгу увеличен на 8,1 млрд грн.
В частности, до марта необходимо выплатить 140,5 млрд грн, в апреле-июне — 150,5 млрд грн, в июле-сентябре — 145,9 млрд грн, в октябре-декабре — 121, 8 млрд грн. Кроме того, выплаты оп внутренним долгам в 2022 году составят 431,9 млрд грн, по внешнему - 126,9 млрд грн.
Также увеличен прогноз выплат по госдолгу в 2023 и 2024 гг. Они составят 365,4 млрд грн и 344 млрд грн соответственно.
По внешним обязательствам Украина погасит внешние заимствования на 7,6 млрд грн, в том числе 14,7 млрд грн процентов.
По словам главы Минфина Сергея Марченко, у ведомства есть все возможности профинансировать дефицит 3-3,5% ВВП. Однако обязательным условием является продолжение сотрудничества с МВФ: получить два пересмотра и всю сумму по программе – 2,2 миллиарда долларов.
Читайте также: За месяц госдолг Украины вырос почти на 120 млрд грн
Для выполнения плана по внешним заимствованиям, которые ожидаются на уровне 151 млрд грн, Минфин планирует в 2022 году получить очередной транш 700 миллионов долларов, а затем – еще 1,5 миллиарда, а также макрофинансовую помощь от ЕС. Глава ведомства рассчитывает обойтись в новом году без выпуска евробондов.
"Если мы получим все кредитные средства по программе МВФ, получим макрофин, и если у нас будут возможности эффективно заимствовать на внутреннем рынке.
Другие страны, например Канада, дает кредит 120 миллионов канадских долларов. Это тоже для нас поддержка. У нас есть еще Всемирный банк. Хочу, чтобы вы поняли: у нас есть ответ на проблемы, которые нам создали", - рассказал Марченко в интервью "Украинской правде".
Quote:
«Подарил барин брюки — оторвал за это руки, подарил сапожки — оторвал и ножки»...
Цитата: MuratKZ от 12.03.2022 12:56:49В сочетании с тем что до последнего времени Запад Украине "помогал" лишь кредитами, на это указывает и то что совместными силами в 90-х смогли Саддама из Кувейта вытащить, а сейчас "стесняются".
Собственно, сейчас мы это и наблюдаем. Только в НАТО вот Украину не берут, даже сейчас. По большому счету Россия воюет не с Украиной, а с США. Хохлы, как обычно, не более чем разменная монета в геополитических играх великанов.
Собственно, сейчас мы это и наблюдаем. Только в НАТО вот Украину не берут, даже сейчас. По большому счету Россия воюет не с Украиной, а с США. Хохлы, как обычно, не более чем разменная монета в геополитических играх великанов.
Разве что мой "слух" слово "хохлы" несколько корежит, хотя имею право про себя в таком ключе в шутку говорить...