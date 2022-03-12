YouTube заблокировал все российские федеральные телеканалы по всему миру

нашли о чем спорить. всегда, в любом обществе найдется недовольный существующим строем. и всегда будут те, которые захотят всех уравнять. такова природа человека. и такие лицемеры, как уокер, панасоник и прочие товарищи - отличный этому пример. с одной стороны они кричат об индивидуальности, с другой яростно пытаются всех отличных от них загнать в стойло.

например, в идиллических спальных райончиках свободолюбивой, демократичной и индивидуальной Америки, никому из жильцов не дадут выделить свой участок. свои же соседи. вплоть до принудительного выселения. чем это отличается от ругаемого вами совка в его худшем проявлении? в благополучной, социалистической Скандинавии, детей миогут забрать из семьи, где они родились и отдать в другую семью, принудительно. из-за какой-нить мелочи. и таких примеров масса...

любой государственный строй имеет свою плюсы и минусы. и спорить об этом, а уж тем более глотки друг-другу рвать - бред...