YouTube заблокировал все российские федеральные телеканалы по всему миру

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danilov 12 Марта 2022 в 11:56:20
Блокировка началась с каналов Russia Today и Sputnik. Затем, были отключены все федеральные каналы России.
Кроме того, YouTube удалил весь контент о войне России в Украине, который "нарушает его политику" и приостанавивл все способы монетизации своей платформы в России.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Panasonic от 12.03.2022 06:27:34Не желаешь Хабар отключить?
Вот и правильно. Нефиг Москве пиздеть своим гражданам, что все у них отлично, когда на самом деле им пизда
Вот и правильно. Нефиг Москве пиздеть своим гражданам, что все у них отлично, когда на самом деле им пизда
Цитата: Ал от 12.03.2022 06:31:53
Цитата: Panasonic от 12.03.2022 06:27:34Не желаешь Хабар отключить?
Вот и правильно. Нефиг Москве пиздеть своим гражданам, что все у них отлично, когда на самом деле им пизда
Вот и правильно. Нефиг Москве пиздеть своим гражданам, что все у них отлично, когда на самом деле им пизда
Вообще мимо. Я вообще Хабар не смотрю. Ибо там тоже все показывают как во влажных мечтах болатбола ))
З.Ы. А ты че с предыдущей ветки слился? Очень не понравился вопрос?
Ара горный 12.03.2022 в 12:37:33 # 794402
Цитата: bolatbol от 12.03.2022 06:49:22
Россия заблокирует Ютюб, как Инстаграм и Твиттер. Исправит косяки Рутюба и выйдет с ним на рынок рекламы. Кому будет хуже?
Россия заблокирует Ютюб, как Инстаграм и Твиттер. Исправит косяки Рутюба и выйдет с ним на рынок рекламы. Кому будет хуже?
Шешең амы, қазақсың ғой. Неге сонша аққұлақтраға көтіңді беріп жатсың? Шешең сені тумай-ақ қойғанда жақсы болар еді.
Ара горный 12.03.2022 в 13:27:45 # 794421
Исправит косяки Рутюба и выйдет с ним на рынок рекламы. Кому будет хуже?
Эту помойку еще полгода патчить будут. И никакой нормально думающий рекламодатель на рутуб не сунется. Ну если только мордовский квас, или семки бабкины итп.
Ара горный 12.03.2022 в 13:29:45 # 794422
Цитата: Panasonic от 12.03.2022 06:53:25
Шешең амы, қазақсың ғой. Неге сонша аққұлақтраға көтіңді беріп жатсың? Шешең сені тумай-ақ қойғанда жақсы болар еді.
Цитата: bolatbol от 12.03.2022 06:49:22
Россия заблокирует Ютюб, как Инстаграм и Твиттер. Исправит косяки Рутюба и выйдет с ним на рынок рекламы. Кому будет хуже?
Россия заблокирует Ютюб, как Инстаграм и Твиттер. Исправит косяки Рутюба и выйдет с ним на рынок рекламы. Кому будет хуже?
Шешең амы, қазақсың ғой. Неге сонша аққұлақтраға көтіңді беріп жатсың? Шешең сені тумай-ақ қойғанда жақсы болар еді.
Да забей на него, Панас! Он просто жирный тролль, такой же как мАл. А если этого болабола за реальный куйрук схватят, он на лету переобуется.
Цитата: Panasonic от 12.03.2022 06:34:15На Хабаре российские "перемоги" или все же местные демонстрируют?
Вообще мимо. Я вообще Хабар не смотрю. Ибо там тоже все показывают как во влажных мечтах болатбола ))
З.Ы. А ты че с предыдущей ветки слился? Очень не понравился вопрос?
Вообще мимо. Я вообще Хабар не смотрю. Ибо там тоже все показывают как во влажных мечтах болатбола ))
З.Ы. А ты че с предыдущей ветки слился? Очень не понравился вопрос?
А злоупотребление словами типа "слился" и прочих подобного рода соответствует мышлению подростков и недоразвитых в интеллектуальном плане "мужиков"...
Цитата: Ара горный от 12.03.2022 06:37:33А Вам то лично какая от это радость?. Если сломают Россию, то из нас вообще афган сделают. Будете потом америкосам трусы стирать.
Рупоры рубанули, ништяк!
Рупоры рубанули, ништяк!
Цитата: Manitu от 12.03.2022 08:03:07Насколько понял, им это в радость...
Цитата: Ара горный от 12.03.2022 06:37:33А Вам то лично какая от это радость?. Если сломают Россию, то из нас вообще афган сделают. Будете потом америкосам трусы стирать.
Рупоры рубанули, ништяк!
Рупоры рубанули, ништяк!
Panasonic 12.03.2022 в 08:39:59 # 794344
Цитата: 332-712 от 11.03.2022 11:14:01
Чья бы корова мычала, недоватник херов? СтОит тут написать что-то негативное про вашу люебимую РФляндию, то вы сразу налетаете стаей шакалов, вешаете ярлык нацика, заклюете дизлайками.
Недавний пример, пост Машкевич. Она всего осудила агрессию. И вы все тут как тут.
Так что, молчал бы.
Цитата: 332-712 от 11.03.2022 11:14:01
нашли о чем спорить. всегда, в любом обществе найдется недовольный существующим строем. и всегда будут те, которые захотят всех уравнять. такова природа человека. и такие лицемеры, как уокер, панасоник и прочие товарищи - отличный этому пример. с одной стороны они кричат об индивидуальности, с другой яростно пытаются всех отличных от них загнать в стойло.
например, в идиллических спальных райончиках свободолюбивой, демократичной и индивидуальной Америки, никому из жильцов не дадут выделить свой участок. свои же соседи. вплоть до принудительного выселения. чем это отличается от ругаемого вами совка в его худшем проявлении? в благополучной, социалистической Скандинавии, детей миогут забрать из семьи, где они родились и отдать в другую семью, принудительно. из-за какой-нить мелочи. и таких примеров масса...
любой государственный строй имеет свою плюсы и минусы. и спорить об этом, а уж тем более глотки друг-другу рвать - бред...
например, в идиллических спальных райончиках свободолюбивой, демократичной и индивидуальной Америки, никому из жильцов не дадут выделить свой участок. свои же соседи. вплоть до принудительного выселения. чем это отличается от ругаемого вами совка в его худшем проявлении? в благополучной, социалистической Скандинавии, детей миогут забрать из семьи, где они родились и отдать в другую семью, принудительно. из-за какой-нить мелочи. и таких примеров масса...
любой государственный строй имеет свою плюсы и минусы. и спорить об этом, а уж тем более глотки друг-другу рвать - бред...
Чья бы корова мычала, недоватник херов? СтОит тут написать что-то негативное про вашу люебимую РФляндию, то вы сразу налетаете стаей шакалов, вешаете ярлык нацика, заклюете дизлайками.
Недавний пример, пост Машкевич. Она всего осудила агрессию. И вы все тут как тут.
Так что, молчал бы.
ну, во-первых, не надо мне тыкать.
во-вторых, покажите кому я тут понаставил дизлайков?
к Машкевич я вапще отношусь положительно-нейтрально. странно-забавная бабенка со своими тараканами.
кстати, про ярлыки. сами же навесили на меня ярлык недоватника, да еще и херова (не знаю, что это значит, ватник я или нет), приписали мне любовь к РФ. ну да ладно, хер с вами.
ах, да! утверждаете, что вы не нацик? а вот это что?
Quote:
Panasonic 12.03.2022 в 12:53:25 # 794409
Шешең амы, қазақсың ғой. Неге сонша аққұлақтраға көтіңді беріп жатсың? Шешең сені тумай-ақ қойғанда жақсы болар еді.
Цитата: bolatbol от 12.03.2022 06:49:22
Россия заблокирует Ютюб, как Инстаграм и Твиттер. Исправит косяки Рутюба и выйдет с ним на рынок рекламы. Кому будет хуже?
Россия заблокирует Ютюб, как Инстаграм и Твиттер. Исправит косяки Рутюба и выйдет с ним на рынок рекламы. Кому будет хуже?
Шешең амы, қазақсың ғой. Неге сонша аққұлақтраға көтіңді беріп жатсың? Шешең сені тумай-ақ қойғанда жақсы болар еді.
по-моему, стопроцентный нацик. и лицемер...
ЗЫ. украинцы - тоже аккулаки. за одних аккулаков топите, других поносите. лицемер. нацик-лицемер...
Цитата: lado от 12.03.2022 10:21:53
А можно еще по кабельному это дерьмо отключить? А то эта мразь скабеева, кажется, в любое время вещает свою пропаганду
А можно еще по кабельному это дерьмо отключить? А то эта мразь скабеева, кажется, в любое время вещает свою пропаганду
@lado Ваше право, не смотреть "в любое время вещает свою пропаганду", все взаимно. Тоже ее не люблю, просто переключаю на другой канал.
Цитата: lado от 12.03.2022 10:21:53
А можно еще по кабельному это дерьмо отключить? А то эта мразь скабеева, кажется, в любое время вещает свою пропаганду
А можно еще по кабельному это дерьмо отключить? А то эта мразь скабеева, кажется, в любое время вещает свою пропаганду
Ну значить не зря трудится, что таких плющит.
Красотка просто, умная и культурная. Так держать.
Думаю, что со временем все меняется, развивается, улучшается, так что сервисы можно подправить и настроить...было бы желание, а оно появилось...
Ну значить не зря трудится, что таких плющит.
Красотка просто, умная и культурная. Так держать.
Красотка просто, умная и культурная. Так держать.
скабееева?