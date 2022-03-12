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Империя зла
YouTube заблокировал все российские федеральные телеканалы по всему миру
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danilov 12 Марта 2022 в 11:56:20
Об этом компания заявила в своем сообщении в Твиттере. Решение связано с санкциями в отношении России из-за вторжения в Украину.

Блокировка началась с каналов Russia Today и Sputnik. Затем, были отключены все федеральные каналы России.

Кроме того, YouTube удалил весь контент о войне России в Украине, который "нарушает его политику" и приостанавивл все способы монетизации своей платформы в России.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Panasonic 12.03.2022 в 12:27:34   # 794395
Вот и правильно. Нефиг Москве пиздеть своим гражданам, что все у них отлично, когда на самом деле им пизда
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  Ал 12.03.2022 в 12:31:53   # 794397
Цитата: Panasonic от 12.03.2022 06:27:34
Вот и правильно. Нефиг Москве пиздеть своим гражданам, что все у них отлично, когда на самом деле им пизда
Не желаешь Хабар отключить?
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  Panasonic 12.03.2022 в 12:34:15   # 794399
Цитата: Ал от 12.03.2022 06:31:53
Цитата: Panasonic от 12.03.2022 06:27:34
Вот и правильно. Нефиг Москве пиздеть своим гражданам, что все у них отлично, когда на самом деле им пизда
Не желаешь Хабар отключить?

Вообще мимо. Я вообще Хабар не смотрю. Ибо там тоже все показывают как во влажных мечтах болатбола ))

З.Ы. А ты че с предыдущей ветки слился? Очень не понравился вопрос?
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  Ара горный 12.03.2022 в 12:37:33   # 794402
Рупоры рубанули, ништяк!
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  bolatbol 12.03.2022 в 12:49:22   # 794407
Россия заблокирует Ютюб, как Инстаграм и Твиттер. Исправит косяки Рутюба и выйдет с ним на рынок рекламы. Кому будет хуже?
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  Panasonic 12.03.2022 в 12:53:25   # 794409
Цитата: bolatbol от 12.03.2022 06:49:22
Россия заблокирует Ютюб, как Инстаграм и Твиттер. Исправит косяки Рутюба и выйдет с ним на рынок рекламы. Кому будет хуже?

Шешең амы, қазақсың ғой. Неге сонша аққұлақтраға көтіңді беріп жатсың? Шешең сені тумай-ақ қойғанда жақсы болар еді.
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  Ара горный 12.03.2022 в 13:27:45   # 794421
Quote:
Исправит косяки Рутюба и выйдет с ним на рынок рекламы. Кому будет хуже?


Эту помойку еще полгода патчить будут. И никакой нормально думающий рекламодатель на рутуб не сунется. Ну если только мордовский квас, или семки бабкины итп.
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  Ара горный 12.03.2022 в 13:29:45   # 794422
Цитата: Panasonic от 12.03.2022 06:53:25
Цитата: bolatbol от 12.03.2022 06:49:22
Россия заблокирует Ютюб, как Инстаграм и Твиттер. Исправит косяки Рутюба и выйдет с ним на рынок рекламы. Кому будет хуже?

Шешең амы, қазақсың ғой. Неге сонша аққұлақтраға көтіңді беріп жатсың? Шешең сені тумай-ақ қойғанда жақсы болар еді.


Да забей на него, Панас! Он просто жирный тролль, такой же как мАл. А если этого болабола за реальный куйрук схватят, он на лету переобуется.
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  Ал 12.03.2022 в 13:30:26   # 794424
Цитата: Panasonic от 12.03.2022 06:34:15
Вообще мимо. Я вообще Хабар не смотрю. Ибо там тоже все показывают как во влажных мечтах болатбола ))

З.Ы. А ты че с предыдущей ветки слился? Очень не понравился вопрос?
На Хабаре российские "перемоги" или все же местные демонстрируют?

А злоупотребление словами типа "слился" и прочих подобного рода соответствует мышлению подростков и недоразвитых в интеллектуальном плане "мужиков"...
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  Мура45 12.03.2022 в 13:31:35   # 794425
Да нормальный канал Хабар24, просто не надо всему подряд верить.
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  Manitu 12.03.2022 в 14:03:07   # 794431
Цитата: Ара горный от 12.03.2022 06:37:33
Рупоры рубанули, ништяк!
А Вам то лично какая от это радость?. Если сломают Россию, то из нас вообще афган сделают. Будете потом америкосам трусы стирать.
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  Ал 12.03.2022 в 14:23:39   # 794435
Цитата: Manitu от 12.03.2022 08:03:07
Цитата: Ара горный от 12.03.2022 06:37:33
Рупоры рубанули, ништяк!
А Вам то лично какая от это радость?. Если сломают Россию, то из нас вообще афган сделают. Будете потом америкосам трусы стирать.
Насколько понял, им это в радость...
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  GoodZone 12.03.2022 в 14:37:22   # 794439
Ну, по логике запада то, что Россия закрывает каналы как бы объяснимо, типа тирания, цензура и прочая лабуда. Но как это соотносится с рекламируемыми западными ценностями, демократией, свободой слова на самом западе? Кто может объяснить этот "демократический феномен"? Может "демократия" ничуть не лучше "российского авторитаризма". Рискну пойти дальше и предположить, что основываясь на предыдущем предположении, можно сказать, что "российский авторитаризм" даже честнее выглядит в данном случае.
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  lado 12.03.2022 в 16:21:53   # 794449
А можно еще по кабельному это дерьмо отключить? А то эта мразь скабеева, кажется, в любое время вещает свою пропаганду
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  332-712 12.03.2022 в 16:47:30   # 794451
Quote:
Panasonic 12.03.2022 в 08:39:59 # 794344
Цитата: 332-712 от 11.03.2022 11:14:01
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Чья бы корова мычала, недоватник херов? СтОит тут написать что-то негативное про вашу люебимую РФляндию, то вы сразу налетаете стаей шакалов, вешаете ярлык нацика, заклюете дизлайками.

Недавний пример, пост Машкевич. Она всего осудила агрессию. И вы все тут как тут.

Так что, молчал бы.


ну, во-первых, не надо мне тыкать.
во-вторых, покажите кому я тут понаставил дизлайков?
к Машкевич я вапще отношусь положительно-нейтрально. странно-забавная бабенка со своими тараканами.
кстати, про ярлыки. сами же навесили на меня ярлык недоватника, да еще и херова (не знаю, что это значит, ватник я или нет), приписали мне любовь к РФ. ну да ладно, хер с вами.

ах, да! утверждаете, что вы не нацик? а вот это что?
Quote:
Panasonic 12.03.2022 в 12:53:25 # 794409
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Шешең амы, қазақсың ғой. Неге сонша аққұлақтраға көтіңді беріп жатсың? Шешең сені тумай-ақ қойғанда жақсы болар еді.


по-моему, стопроцентный нацик. и лицемер...

ЗЫ. украинцы - тоже аккулаки. за одних аккулаков топите, других поносите. лицемер. нацик-лицемер...
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  Lukas 12.03.2022 в 17:00:15   # 794452
Цитата: lado от 12.03.2022 10:21:53
А можно еще по кабельному это дерьмо отключить? А то эта мразь скабеева, кажется, в любое время вещает свою пропаганду

@lado Ваше право, не смотреть "в любое время вещает свою пропаганду", все взаимно. Тоже ее не люблю, просто переключаю на другой канал.
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  Skype 12.03.2022 в 17:27:39   # 794454
Цитата: lado от 12.03.2022 10:21:53
А можно еще по кабельному это дерьмо отключить? А то эта мразь скабеева, кажется, в любое время вещает свою пропаганду


Ну значить не зря трудится, что таких плющит.

Красотка просто, умная и культурная. Так держать.
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  MuratKZ 12.03.2022 в 18:50:42   # 794464
Не думаю, что Рутуб будет столь же популярен как Ютуб в России. Уж больно корявый сервис. Хорошо это или плохо, но аналога американскому видеосервису нет.
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  GoodZone 12.03.2022 в 19:07:49   # 794467
MuratKZ 12.03.2022 в 18:50:42 # 794464
Думаю, что со временем все меняется, развивается, улучшается, так что сервисы можно подправить и настроить...было бы желание, а оно появилось...
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  troll 12.03.2022 в 19:16:07   # 794471
Quote:
Ну значить не зря трудится, что таких плющит.

Красотка просто, умная и культурная. Так держать.

скабееева?
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