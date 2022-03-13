Иран нанес удар по объектам в Ираке

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 13 Марта 2022 в 09:46:53
Иран сообщает, что атака велась по объектам Моссада в Ираке, который ранее силами ВВС Израиля устранил иранских офицеров в Сирии.
Источник говорит, что Иран может перекрыть Ормузский пролив. Нефть по 300 долл это вполне реально.
Источники ВЧК-ОГПУ абсолютно верно сообщили информацию о том, что удары Ирана были, в том числе, местью за ликвидацию в 2020 году Касема Сулеймани. Иранские СМИ передают, что ракетная атака была в 01.20, так как именно в это время погиб Сулеймани.
Госдеп США заявил, что американские граждане не пострадали от иранского удара, однако "США осуждает нападение на консульство в Эрбиле".
Израиль пока не комментирует произошедшее. В Иране говорят, что удары были именно по объектам Моссада.
Комментарии, по рейтингу, по дате