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Империя зла
Фины хотят в НАТО
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danilov 15 Марта 2022 в 12:59:59
Большинство жителей Финляндии (62%) хотели бы, чтобы страна вступила в НАТО, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу телекомпании "Юле"- ТАСС.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 15.03.2022 в 13:52:02   # 794757
Страна тысячи озер и болот озаботилась будущим нашествием.
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  старик 15.03.2022 в 16:52:44   # 794786
Жила себе страна тихо мирно в ладу с соседями, и вот жители решили сыграть в русскую рулетку.
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  Lukas 15.03.2022 в 17:33:57   # 794792
Цитата: старик от 15.03.2022 10:52:44
Жила себе страна тихо мирно в ладу с соседями, и вот жители решили сыграть в русскую рулетку.


Расширение блока НАТО, к сожалению,и является корнем проблемы ! Поэтому Швеция и Финляндия должны оставаться нейтральными, это лучшее что они могут сделать за последние 100 лет. КОМУ НУЖНЫ ВРАГИ, КОГДА АМЕРИКА ВАШ ДРУГ.
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