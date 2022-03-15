Фины хотят в НАТО

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danilov 15 Марта 2022 в 12:59:59
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Цитата: старик от 15.03.2022 10:52:44
Жила себе страна тихо мирно в ладу с соседями, и вот жители решили сыграть в русскую рулетку.
Жила себе страна тихо мирно в ладу с соседями, и вот жители решили сыграть в русскую рулетку.
Расширение блока НАТО, к сожалению,и является корнем проблемы ! Поэтому Швеция и Финляндия должны оставаться нейтральными, это лучшее что они могут сделать за последние 100 лет. КОМУ НУЖНЫ ВРАГИ, КОГДА АМЕРИКА ВАШ ДРУГ.