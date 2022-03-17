Посол Китая показал, что такое "международное сообщество", о котором нам всем говорят

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danilov 17 Марта 2022 в 11:27:53
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Рассказ.
Надо сказать, что все население Китая эмотивно всегда на стороне России, чтобы в России не происходило.
Но, что же действительно происходит, рядовые китайцы не могут понять.
И вот правительство решило объяснить простому народу доступным языком, используя аллегорию.
Более 20 лет назад Украина развелась со своим мужем Россией.
В этом браке были дети.
Муж (Россия) был великодушен и оставил жене большое наследство, и даже оплатил долги жены - 200 млрд.$.
После расставания, жена начала флиртовать с деревенским хулиганом (США) и бандой разбойников (Запад).
Стала жена слушать только их мнение, и начала вместе с ними нападать на своего бывшего мужа.
Тогда муж рассердился и силой отнял у нее одного ребенка - Крым.
Тогда разъяренная жена заявила, что она выйдет замуж за НАТО, чтобы силой заставить своего бывшего мужа вернуть Крым обратно.
Однако деревенский американский хулиган не захотел жениться, и не захотел ввязываться в драку с бывшим мужем - Россией. Но планировал, что с помощью Украины сможет унизить бывшего мужа - Россию.
Жена была плохой матерью, и время от времени била своих других детей - Луганск и Донецк.
Дети плакали и искали помощи от отца, который время от времени помогал детям материально, и ругался со своей бывшей супругой.
Но все было безрезультатно...
Главный бандит, который и вызвал эту ругань и свару, использовал эту жену, желая получить ее богатство. Подговаривал ее на ссору и дарил ей различные подарки (обмундирование, оружие, технику, у которых истек срок действия).
Жена решила, что она имеет заступника, на которого может положиться, и стала дерзить и провоцировать своего бывшего мужа.
Его терпенье лопнуло.
Вместе со своим родственником (Белоруссией) он начал борьбу за защиту своих детей - Донецк и Луганск.
Тогда она вместе с хулиганами (ЕС и НАТО) испугалась.
Главный насильник и хулиган (США) отказался дальше ругаться с бывшим мужем, и оставил жену один на один с бывшим мужем.
Муж теперь заводит контроль над детьми и имуществом, которые оставил своей жене.
После такого объяснения китайцы все поняли"