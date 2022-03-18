Проигравшим будет пролетариат
danilov 18 Марта 2022 в 14:21:04
В мировой империалистической войне (а признаков того, что мы наблюдаем ее начало, все больше) нет и не может быть сторон, заслуживающих поддержки пролетариата, кроме тех сил, которые ставят целью уничтожение капиталистического порядка как такового. Слабость и беспомощность российских "левых", в первые же дни переметнувшихся в лагерь социал-шовинизма, объясняется их полным пренебрежением к изучению теории марксизма, что в свою очередь является отражением деградации классового самосознания вообще.
Проблема таких суждений, даже тогда, когда эти заблуждения искренни (а не продиктованы куратором из охранного отделения), связана с тем, что каждый раз в попытке рассмотреть целое выхватывается только фрагмент проблемы, часть проблемы, локальный эпизод.
Украинский социал-шовинист видит в происходящем исключительно агрессию России против Украины. Это ошибка. Хотя признаки агрессии бессмысленно отрицать.
Российский социал-шовинист видит в происходящем исключительно агрессию США против России. Это ошибка. Хотя признаки агрессии бессмысленно отрицать.
Такой "матрешечный" подход уводит в болото, не позволяет разглядеть явление и анализировать его всерьез.
Между тем самая большая матрешка, если — как бы это ни было трудно — отстраниться от сиюминутных ужасов и трагедий, гораздо страшнее всех окровавленных кукол, спрятанных в ее сердцевине.
На наших глазах разворачивается первый акт новой мировой империалистической войны. Счет ее жертвам пойдет на миллионы, а не на десятки тысяч. В этой войне борьбу за территории, рынки, ресурсы, рабочую силу ведут два крупнейших центра капитала. И Россия, и Украина лишь примыкают к ним в качестве периферии.
Напомню, миф Каутского о возможности построения на планете ультраимпериализма (тотальной гегемонии единственной сверхмощной страны), был убедительно развенчан Лениным более ста лет назад. Однако до сих пор этот миф — очень удобная страшилка, всегда использующаяся оппортунистами для оправдания своего ренегатства. Гегемония англосаксов, гегемония швабов, гегемония русских, гегемония китайцев. Материальный мир не знает никакого "ультра". Капитал — воплощенное противоречие — всегда сам создает и выращивает себе конкурента.
Новая империалистическая война является высшей стадией конкуренции. Настолько ожесточенной конкуренции, что ее результатом может стать полное уничтожение человечества.
В этой борьбе не будет победивших и проигравших группировок. Точнее, при любом сценарии проигравшим окажется пролетариат, вне зависимости от своей национальной принадлежности.
Единственно верным способом борьбы с войной является тот способ, который был указан создателями первого в истории социалистического государства в октябре 1917 года.
Прячась за частности, оппортунисты пытаются внушить нам, будто за сто лет эти самые частности изменили фундаментальные принципы развития капитализма. Бессовестная ложь.
Да, количественные изменения накапливаются, но измениться качественно сам по себе капитал не в состоянии. А значит, мы имеем дело с уже знакомым уравнением, но с большим количеством переменных.
Первый враг оппортуниста — Ленин. Неудивительно, что оппортунисты в голос вопят о том, до какой степени Ленин устарел, становясь уже абсолютно неотличимыми от самых махровых охранителей и декоммунизаторов, ненавидящих до зубовного скрежета этого "кайзеровского агента".
Каждый новый день убедительно доказывает актуальность ленинского тезиса о спиралевидном развитии истории ("Развитие, как бы повторяющее пройденные уже ступени, но повторяющее их иначе, на более высокой базе, так сказать, по спирали, а не по прямой линии; — развитие скачкообразное, катастрофическое, революционное"), актуальность ленинской трактовки генезиса империализма и ленинской критики псевдосоциалистического оппортунизма.
Аналогии с 1941-45 надуманны, манипулятивны, ложны.
Аналогии с 1914 безусловно верны.
https://t.me/Agitblog/8622