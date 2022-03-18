Проигравшим будет пролетариат

Украинский социал-шовинист видит в происходящем исключительно агрессию России против Украины. Это ошибка. Хотя признаки агрессии бессмысленно отрицать.

Российский социал-шовинист видит в происходящем исключительно агрессию США против России. Это ошибка. Хотя признаки агрессии бессмысленно отрицать.

Аналогии с 1941-45 надуманны, манипулятивны, ложны.

Аналогии с 1914 безусловно верны.