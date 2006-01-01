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Империя зла
Наследный принц Абу-Даби Аль Нахайян заявил о необходимости вывода американских войск из Сирии
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danilov 19 Марта 2022 в 17:01:33
«Президент Сирии Башар Асад в Дубае провел переговоры с вице-президентом и премьером ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом, наследным принцем Абу-Даби и командующим ВС шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

«Сирия является основной опорой безопасности арабских стран, и позиция ОАЭ в поддержку ее территориального единства и стабильности остается неизменной», - заявил шейх Аль Нахайян. Он призвал к выводу всех иностранных войск, которые находятся незаконно на сирийской территории»

Госдепартамент США выразил «глубокое разочарование» визитом президента Сирии Башара Асада в ОАЭ. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на главу пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.
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