Наследный принц Абу-Даби Аль Нахайян заявил о необходимости вывода американских войск из Сирии

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danilov 19 Марта 2022 в 17:01:33
«Сирия является основной опорой безопасности арабских стран, и позиция ОАЭ в поддержку ее территориального единства и стабильности остается неизменной», - заявил шейх Аль Нахайян. Он призвал к выводу всех иностранных войск, которые находятся незаконно на сирийской территории»
Госдепартамент США выразил «глубокое разочарование» визитом президента Сирии Башара Асада в ОАЭ. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на главу пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.
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