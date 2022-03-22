Maersk уходит

Maersk владеет 31% российского портового оператора Global Ports, управляющего шестью терминалами в РоссииРеальный кандидат на национализацию.
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 22 Марта 2022 в 22:05:23
Крупнейшая в мире контейнерная компания Maersk полностью сворачивает работу в России и планирует продать свои активы. Maersk останавливает прием новых заказов на всех своих сервисах, в том числе трансконтинентальных железнодорожных, океанских и авиационных, в Россию и из России. По словам компании, для клиентов, чьи грузы находятся в процессе доставки, компания сделает все возможное для доставки груза до точки прибытия.
Maersk владеет 31% российского портового оператора Global Ports, управляющего шестью терминалами в России и двумя в Финляндии.