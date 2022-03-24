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Империя зла
Это нарушение, так не честно!
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danilov 24 Марта 2022 в 13:04:30
Глава Минэкономики ФРГ назвал нарушением контрактов намерение России производить расчеты за газ в рублях.
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  GoodZone 24.03.2022 в 14:27:44   # 795646
Уж кто бы говорил о соблюдении контрактов, марионетка штатовская...
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