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Империя зла
Это нарушение, так не честно!
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danilov 24 Марта 2022 в 13:04:30
Глава Минэкономики ФРГ назвал нарушением контрактов намерение России производить расчеты за газ в рублях.
Комментарии,
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GoodZone
24.03.2022 в 14:27:44
# 795646
Уж кто бы говорил о соблюдении контрактов, марионетка штатовская...
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