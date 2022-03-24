США запрещают Китаю экспортировать чипы в Россию

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danilov 24 Марта 2022 в 15:36:38
США полностью готовы ввести ограничения на экспорт, если китайские полупроводниковые компании поставят в Россию чипы, содержащие американские технологии.
Результатом могут стать серьезные последствия для китайских фирм и, по сути, их закрытие, если будут использованы эти инструменты принуждения.
Российский экспортный контроль находится под пристальным контролем США, и он будет соблюдаться в максимально возможной степени.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: bolatbol от 24.03.2022 10:16:13Какую часть из этих триллионов планируется потратить на мозги и технологии?
Валютные резервы КНР составляют 3,250 трлн долларов. Я бы бросил их на рынок реального сектора и скупил все доходные предприятия, золото, месторождения. И обрушил экономику США.
Валютные резервы КНР составляют 3,250 трлн долларов. Я бы бросил их на рынок реального сектора и скупил все доходные предприятия, золото, месторождения. И обрушил экономику США.