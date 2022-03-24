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Империя зла
США запрещают Китаю экспортировать чипы в Россию
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danilov 24 Марта 2022 в 15:36:38
Министр торговли США Раймондо:

США полностью готовы ввести ограничения на экспорт, если китайские полупроводниковые компании поставят в Россию чипы, содержащие американские технологии.

Результатом могут стать серьезные последствия для китайских фирм и, по сути, их закрытие, если будут использованы эти инструменты принуждения.

Российский экспортный контроль находится под пристальным контролем США, и он будет соблюдаться в максимально возможной степени.
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  bolatbol 24.03.2022 в 16:16:13   # 795647
Валютные резервы КНР составляют 3,250 трлн долларов. Я бы бросил их на рынок реального сектора и скупил все доходные предприятия, золото, месторождения. И обрушил экономику США.
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  Zoggyla 24.03.2022 в 16:28:06   # 795648
Цитата: bolatbol от 24.03.2022 10:16:13
Валютные резервы КНР составляют 3,250 трлн долларов. Я бы бросил их на рынок реального сектора и скупил все доходные предприятия, золото, месторождения. И обрушил экономику США.
Какую часть из этих триллионов планируется потратить на мозги и технологии?
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  bolatbol 24.03.2022 в 16:34:26   # 795650
Китай обычно ворует технологии. А мозги сами переедут, после кризиса западного мира.
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