США рассматривают наказание третьих стран за связь с Россией

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danilov 25 Марта 2022 в 13:01:28
«Чиновники Белого дома готовят редкие меры, которыми также накажут третьи стороны в других странах за взаимодействие со сторонами российской экономики, попавшими под санкции США, заявляют четверо знакомых с беседами в администрации источников, пожелавших остаться анонимными», — пишет издание.
По словам одного из его источников, санкции будут направлены на то, чтобы «сделать Россию радиоактивной и для неамериканских, неевропейских предприятий».
США рассматривают такой вариант на фоне эскалации ситуации на Украине и «в то время, как влияние существующих санкций на российскую экономику остается неясным». Эти шаги не являются неизбежными и никакого окончательного решения по таким мерам еще не принято.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Не пора ли её послать в правильном направлении .
По словам одного из его источников, санкции будут направлены на то, чтобы «сделать Россию радиоактивной и для неамериканских, неевропейских предприятий».Совсем охуели заморские господа.
Цитата: Manitu от 25.03.2022 08:19:24и выявляет.
Общий враг, как правило, обьединяет.
Общий враг, как правило, обьединяет.