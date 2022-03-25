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Империя зла
США рассматривают наказание третьих стран за связь с Россией
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danilov 25 Марта 2022 в 13:01:28
В Белом доме изучают возможность введения санкций в отношении третьих сторон в других государствах из-за неясного влияния на российскую экономику уже действующих ограничений, со ссылкой на источники сообщила газета Washington Post.

«Чиновники Белого дома готовят редкие меры, которыми также накажут третьи стороны в других странах за взаимодействие со сторонами российской экономики, попавшими под санкции США, заявляют четверо знакомых с беседами в администрации источников, пожелавших остаться анонимными», — пишет издание.

По словам одного из его источников, санкции будут направлены на то, чтобы «сделать Россию радиоактивной и для неамериканских, неевропейских предприятий».

США рассматривают такой вариант на фоне эскалации ситуации на Украине и «в то время, как влияние существующих санкций на российскую экономику остается неясным». Эти шаги не являются неизбежными и никакого окончательного решения по таким мерам еще не принято.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 25.03.2022 в 13:46:17   # 795720

Не пора ли её послать в правильном направлении .
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  Zoggyla 25.03.2022 в 14:05:18   # 795722
Quote:
По словам одного из его источников, санкции будут направлены на то, чтобы «сделать Россию радиоактивной и для неамериканских, неевропейских предприятий».
Совсем охуели заморские господа.
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  Manitu 25.03.2022 в 14:19:24   # 795728
Общий враг, как правило, обьединяет.
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  Zoggyla 25.03.2022 в 14:24:39   # 795731
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