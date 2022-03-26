Саудиты и американцы договорились?

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danilov 26 Марта 2022 в 14:16:04
Белый дом назвал терроризмом последние атаки хуситов на нефтяные объекты Saudi Aramco и призвал как можно скорее «завершить эту войну, чтобы принести облегчение йеменскому народу»
Америка, похоже, все же решила подмазаться к саудитам и отдать им все то, чего они пожелают. В обмен, разумеется, на замещение российской нефти на мировом рынке.
Хуситы захватили власть в Йемене в 2014 году, и с тех пор идут взаимные обстрелы между ними и саудитами. Как говорится, «а где вы были 8 лет?»
Особой иронии добавляет тот факт, что саудовско-хуситский конфликт является по сути зеркальным отражением российско-украинского, только здесь Штаты выступают на стороне регионального гегемона
За хуситами стоит Иран, перспектива новой большой войны на Ближнем Востоке уже толкнула вверх нефтяные котировки.
Посмотрим, кто окажется на правильной стороне истории
Комментарии, по рейтингу, по дате
Виктор Аст 26.03.2022 в 15:45:04 # 795826
Виктор Аст 26.03.2022 в 15:45:04 # 795826
коммерческие интересы никто не отменял
в эпоху глобализации сам бог велел общаться и перенимать научные и производственные технологии
другое дело что нельзя дать человеку больше чем он сам желает ... ну или к чему он пока готов
проиллюстрирую свой тезис: США помогали многим странам в их числе Япония Южная Корея Сингапур Малайзия Гонконг ... но кто превратился в японию и корею а кто то остался афганистаном, эпоха глобализации откладываемся, раскол / раздел мира неизбежен
Виктор Аст 26.03.2022 в 15:57:09 # 795829