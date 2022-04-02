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danilov 02 Апреля 2022 в 22:50:01
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Виктор Аст 02.04.2022 в 23:22:31 # 796315
На аэродроме Антонов в поселке Гостомель в 20 км от Киева уничтожен самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» («мечта» в переводе на русский), который существовал в единственном экземпляре.
Как сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков, на аэропорт Антонов 24 февраля был высажен российский десант. Десантники держали круговую оборону несколько часов до подхода основных сил. После этого украинские военные вели артиллерийские обстрелы аэродрома, и снаряды попали в ангар, в котором хранился самолет Ан-225. Корреспондентка Первого канала Ирина Куксенкова побывала в аэропорту в Гостомеле и подтвердила, что действительно самолет полностью уничтожен.
Самолет Ан-225 «Мрия» был спроектирован и создан в 1984-1988 годы в КБ им. Антонова специально для транспортировки первого и единственного советского многоразового космического корабля «Буран». В создании «Мрии» участвовали многие заводы Советского Союза. «Мрия» лишь однажды перевозила на себе «Буран» в 1989 году на Парижский авиасалон. В СССР самолет имел бортовой номер СССР-82060, а после распада СССР перешел в собственность Украины и имел бортовой номер UR-82060. Самолет сдавали в аренду по всему миру для коммерческих грузоперевозок. Создать новую «Мрию» будет сложно, так как в мае 2016 года все чертежи самолета Украина продала Китаю."https://eanews.ru/news/pod-kiyevom-unichtozhen-samyy-bolshoy-v-mire-transportnyy-samolet-an-225-mriya-foto-video_04-03-2022
Виктор Аст 02.04.2022 в 23:34:20 # 796317