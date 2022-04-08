Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины

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GoodZone 08 Апреля 2022 в 09:24:40
Одобренный американскими сенаторами законопроект временно отменяет некоторые ограничения, относящиеся к полномочиям президента США предоставлять в аренду или поставлять военное оборудование, если оно предназначается для правительства Украины и «необходимо для защиты гражданского населения».
Слово «ленд-лиз» можно перевести с английского как сочетание «давать взаймы» и «сдавать напрокат». Оно получило всемирную известность во время Второй Мировой войны, когда в США была принята государственная программа, по которой американцы поставляли своим союзникам вооружение, военное снаряжение, боеприпасы, технику, продовольствие, медоборудование и лекарства, стратегическое сырьё, включая нефтепродукты. Главными получателями помощи по ленд-лизу стали Британская империя и СССР, но так или иначе все тогдашние союзники США получали поставки в рамках этой программы.
Согласно принятому Конгрессом в марте 1941 года «Закону по обеспечению защиты Соединённых Штатов», переданное в рамках ленд-лиза имущество, оставшееся после окончания войны и пригодное для гражданских целей, должно быть оплачено полностью или частично на основе предоставленных Соединёнными Штатами долгосрочных кредитов (в основном беспроцентных займов), а в случае заинтересованности американской стороны, неразрушенная и неутраченная техника и оборудование должны быть возвращены после войны в США.
В СССР в рамках ленд-лиза также было поставлено более 5000 противотанковых пушек, 131 тыс. единиц автоматического оружия, тысячи самолетов и танков. СССР получил от США почти полмиллиона автомобилей и мотоциклов. Поступавшие по ленд-лизу «Студебеккеры» стали к концу войны использоваться в качестве носителя для систем залпового огня «Катюша». Из США Советский Союз получил 1,75 млн тонн продовольствия и более 2 млн тонн авиабензина. При этом послевоенное погашение долгов по ленд-лизу растянулось на несколько десятилетий.
Теперь же ленд-лиз в США решили реанимировать для помощи Украине. Как отмечает издание POLITICO, то, что американские законодатели прибегают к экстраординарной тактике, которая в последний раз использовалась во время самого значительного глобального конфликта ХХ века, служит еще одним признаком того, что США и их европейские союзники считают, что действия России на Украине представляют «экзистенциальную угрозу либеральному порядку».
Активно ратующий за возрождение ленд-лиза для помощи Украине американский политолог Алан Рили, считает, что эта программа, осуществляемая США и ключевыми союзниками по НАТО, не должна ограничиваться уже ведущимися поставками противотанковых и легких зенитных ракет, но и включать системы ПВО средней и большой дальности, мобильную артиллерию и боевые беспилотники, а также продовольствие, топливо, медицинские и другие поставки. А США должны стремиться быстро предоставить логистические системы для обеспечения постоянного потока помощи в Украину через границы со странами НАТО, где будут размещены огромные запасы ленд-лизовской военной техники и припасов для дальнейшей транспортировки через границу.
Стоит напомнить, что Конгресс США недавно одобрил выделение Украине военной и гуманитарной помощи на сумму почти 14 миллиардов долларов, а во вторник Госдепартамент объявил о выделении дополнительных 100 млн долларов на предоставление киевским властям ракет «Джавелин» и других материальных средств, в результате чего общая сумма помощи Киеву в области безопасности достигла 1,7 миллиарда долларов с момента начала Россией 24 февраля военной операции.
Показательно, что о ленд-лизе для Украины заговорили еще до начала российской военной операции. Причем не только в США. Так, в 2018 году бывший министр национальной обороны Польши Януш Онышкевич предлагал применить историческую практику в современных условиях для помощи Киеву. Собственно, и нынешний, одобренный американскими сенаторами законопроект появился еще в январе, а не после 24 февраля.
«Акт о ленд-лизе в защиту демократии в Украине от 2022 года» ускорит передачу критически важного военного оборудования и других жизненно важных материалов на Украину, сократив бюрократическую волокиту. Документ позволяет де-факто дарить оборудование – но с положениями, предусматривающими, что страны-получатели выплатят долг США позднее. То есть за «подарки» Украине придется расплачиваться с Вашингтоном потом.
Правда, звучат предположения, что для оплаты могут использовать замороженные Штатами российские активы.
«Если сегодня в общем говорить о схемах финансирования, то строго говоря, украинской стороной было ранее озвучено предложение, что замороженные российские активы должны пойти на восстановление экономики Украины, безотносительно того, чем кончится конфликт, – комментирует доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. – Есть очень важный момент, связанный с геополитической ориентацией Украины: если она приобретает нейтральный статус, то у коллективного Запада нет особого интереса в восстановлении ее хозяйства. Если Украина остается в геополитической орбите западных интересов, то те средства, которые сегодня заморожены, могут быть переориентированы на восстановление украинской экономики. Но, насколько могу судить, это даже не американская идея, а идея нынешнего киевского руководства».
«Когда мы говорим о ленд-лизе, то надо понимать, что Запад начинает отрабатывать модель длительного конфликта, – продолжает Владимир Васильев. – И Украина превращается в поле длительной конфронтации, в своего рода «европейский Афганистан» на долгие годы вперед. Эту идею на днях озвучил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, но сегодня она очень прочно сидит в головах американцев: пускай Украина и будет такой конфликтной зоной военных действий.
И когда возникает понятие ленд-лиза, у меня возникает ощущение, что Америка начала отрабатывать превращение Украины в долгосрочное поле военной конфронтации. Даже возвращаясь к формуле ленд-лиза, принцип, который американцы положили в ее основу(даже в отношении Великобритании во время Второй мировой войны) – это не безвозмездно.
Америка уже в тот момент подошла к помощи по принципу: да, мы что-то даем, но учтите, что это должно быть тем или иным способом компенсировано. И помощь оказывается если не на полностью коммерческих, то на полукоммерческих основах. Так что, говоря о возвращении ленд-лиза, можно видеть двойную ситуацию. Во-первых, превращение конфликта в долгосрочный конфликт. А во-вторых, удовлетворение американской общественности, которая с легкой подачи Трампа, в последние годы чувствительно относится к тому, что деньги налогоплательщиков разбрасываются направо и налево: предполагается, что затраты США в той или иной степени будут компенсированы. То есть это не будет благотворительностью».
https://www.mk.ru/politics/2022/04/07/razyasnilas-sut-amerikanskogo-lendliza-dlya-ukrainy.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Правда, звучат предположения, что для оплаты могут использовать замороженные Штатами российские активы
Цитата: DITRX от 08.04.2022 04:47:52
Сша будет поставлять в Украину вооружение против РФ ща счет РФ . Остановите планету можно я сойду.
Сша будет поставлять в Украину вооружение против РФ ща счет РФ . Остановите планету можно я сойду.
Вот ЭТО называется многоходовочкой, а не жалкие тявкания ВВП.
Украина превращается в поле длительной конфронтации, в своего рода «европейский Афганистан» на долгие годы вперед...
Как? А как же блицкриг? Ах да, он же с треском провалился.
P.S. Кстати, Афганистан стал одной из главных причин распада Союза. Совпадение?