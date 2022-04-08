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Империя зла
Великобритания ввела санкции против дочерей президента России Владимира Путина
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едридмадрид 08 Апреля 2022 в 16:31:09
ЛОНДОН, 8 апреля (Рейтер) — В пятницу Великобритания добавила дочерей Владимира Путина в свой санкционный список, отражая действия Соединенных Штатов, которые, по ее словам, были попыткой повлиять на образ жизни тех, кто входит в ближайшее окружение российского президента.

После российского вторжения в Украину Великобритания и другие западные союзники объявили о нескольких волнах санкций, направленных против богатой элиты Москвы, ключевых отраслей и ее доступа к международной финансовой системе.

Обновление британского санкционного списка объявило о замораживании активов совершеннолетних дочерей Путина Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой, а также Сергеевны Винокуровой, дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова. Все три были введены под санкции Соединенными Штатами ранее на этой неделе.

«Наш беспрецедентный пакет санкций бьет по элите и членам их семей, одновременно деградируя российскую экономику в масштабах, которых Россия не видела со времен распада Советского Союза», — заявила министр иностранных дел Лиз Трасс.

Великобритания также заявила, что ее анализ показал, что Россия движется к самой глубокой рецессии со времен распада Советского Союза. По оценкам Великобритании, 60% российских валютных резервов были заморожены в результате международных санкций.

В четверг Кремль, который называет свои действия «специальной военной операцией» по разоружению и «денацификации» Украины, назвал действия против дочерей Путина частью более масштабного неистовства Запада против России.

https://www.reuters.com/world/uk/uk-sanctions-russian-president-vladimir-putins-daughters-2022-04-08/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 08.04.2022 в 16:37:04   # 796536
Кто интересно займётся депидаризацией Европы
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  Templar 08.04.2022 в 18:04:59   # 796537
Цитата: Даун от 08.04.2022 10:37:04
Кто интересно займётся депидаризацией Европы

Вам, мактабасам, хотелось бы чтоб этим занялся Путло? Только вот он завяз в Украине.
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  Konstant 08.04.2022 в 18:49:40   # 796540
Цитата: Templar от 08.04.2022 12:04:59
Цитата: Даун от 08.04.2022 10:37:04
Кто интересно займётся депидаризацией Европы

Вам, мактабасам, хотелось бы чтоб этим занялся Путло? Только вот он завяз в Украине.
так интересно реагируете на вопрос депидаризации европы....в смысле вам нравитсч куда катится европа с рукрводством которое очень любит америку даже в ущерб собственно европейцам.....
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  Templar 08.04.2022 в 20:33:43   # 796542
Цитата: Konstant от 08.04.2022 12:49:40
Цитата: Templar от 08.04.2022 12:04:59
Цитата: Даун от 08.04.2022 10:37:04
Кто интересно займётся депидаризацией Европы

Вам, мактабасам, хотелось бы чтоб этим занялся Путло? Только вот он завяз в Украине.
так интересно реагируете на вопрос депидаризации европы....в смысле вам нравитсч куда катится европа с рукрводством которое очень любит америку даже в ущерб собственно европейцам.....

Да нет, не особо. Просто вы называете Европу гейропой. Сам презираю однополые браки, но там хоть уровень жизни выше. Не то что у нас, в странах СНГ.

Здешние кремляди пишут тут про казахский национализм, а у них самих в стране нацмионализм пестрит куда хлеще. Приезжих среднеазиатов называют чуркой, они даже приезжих на ПМЖ своих русских не принимают. Так что, у себя и бревен не заметят.
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