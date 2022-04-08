Великобритания ввела санкции против дочерей президента России Владимира Путина

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едридмадрид 08 Апреля 2022 в 16:31:09
После российского вторжения в Украину Великобритания и другие западные союзники объявили о нескольких волнах санкций, направленных против богатой элиты Москвы, ключевых отраслей и ее доступа к международной финансовой системе.
Обновление британского санкционного списка объявило о замораживании активов совершеннолетних дочерей Путина Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой, а также Сергеевны Винокуровой, дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова. Все три были введены под санкции Соединенными Штатами ранее на этой неделе.
«Наш беспрецедентный пакет санкций бьет по элите и членам их семей, одновременно деградируя российскую экономику в масштабах, которых Россия не видела со времен распада Советского Союза», — заявила министр иностранных дел Лиз Трасс.
Великобритания также заявила, что ее анализ показал, что Россия движется к самой глубокой рецессии со времен распада Советского Союза. По оценкам Великобритании, 60% российских валютных резервов были заморожены в результате международных санкций.
В четверг Кремль, который называет свои действия «специальной военной операцией» по разоружению и «денацификации» Украины, назвал действия против дочерей Путина частью более масштабного неистовства Запада против России.
https://www.reuters.com/world/uk/uk-sanctions-russian-president-vladimir-putins-daughters-2022-04-08/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Вам, мактабасам, хотелось бы чтоб этим занялся Путло? Только вот он завяз в Украине.
Цитата: Templar от 08.04.2022 12:04:59так интересно реагируете на вопрос депидаризации европы....в смысле вам нравитсч куда катится европа с рукрводством которое очень любит америку даже в ущерб собственно европейцам.....
Вам, мактабасам, хотелось бы чтоб этим занялся Путло? Только вот он завяз в Украине.
Вам, мактабасам, хотелось бы чтоб этим занялся Путло? Только вот он завяз в Украине.
Цитата: Konstant от 08.04.2022 12:49:40
Цитата: Templar от 08.04.2022 12:04:59так интересно реагируете на вопрос депидаризации европы....в смысле вам нравитсч куда катится европа с рукрводством которое очень любит америку даже в ущерб собственно европейцам.....
Вам, мактабасам, хотелось бы чтоб этим занялся Путло? Только вот он завяз в Украине.
Вам, мактабасам, хотелось бы чтоб этим занялся Путло? Только вот он завяз в Украине.
Да нет, не особо. Просто вы называете Европу гейропой. Сам презираю однополые браки, но там хоть уровень жизни выше. Не то что у нас, в странах СНГ.
Здешние кремляди пишут тут про казахский национализм, а у них самих в стране нацмионализм пестрит куда хлеще. Приезжих среднеазиатов называют чуркой, они даже приезжих на ПМЖ своих русских не принимают. Так что, у себя и бревен не заметят.