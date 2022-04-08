Великобритания ввела санкции против дочерей президента России Владимира Путина

Цитата: Templar от

Цитата: Даун от

Кто интересно займётся депидаризацией Европы Кто интересно займётся депидаризацией Европы

Вам, мактабасам, хотелось бы чтоб этим занялся Путло? Только вот он завяз в Украине. Вам, мактабасам, хотелось бы чтоб этим занялся Путло? Только вот он завяз в Украине.

так интересно реагируете на вопрос депидаризации европы....в смысле вам нравитсч куда катится европа с рукрводством которое очень любит америку даже в ущерб собственно европейцам.....