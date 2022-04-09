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Империя зла
Гардиан призывает НАТО вмешаться
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danilov 11 Апреля 2022 в 10:24:14
Редакционная статья в «Гардиан» упрекает НАТО в трусости и требует вмешаться в конфликт прямым военным участием. Путин правит при помощи страха, и он отступит, только если напугать его по-настоящему.
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/apr/10/observer-view-wests-response-to-fighting-ukraine-vladimir-putin
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