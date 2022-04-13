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Империя зла
ЕС заморозил активы граждан России на 30 млрд евро
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едридмадрид 13 Апреля 2022 в 15:37:30
Евросоюз заморозил активы российских граждан на сумму в 30 млрд евро, включая вертолеты, яхты и недвижимость, сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе.

«Еврокомиссия создала целевую группу по аресту и заморозке российских активов, которая сегодня проведет встречу с представителями США и Украины. У нас уже есть результаты — в ЕС заморожены активы на 30 млрд евро, включая вертолеты, яхты, недвижимость», — заявил Мамер (цитата по ТАСС). По его словам, уже более половины стран союза отчитались о заморозке активов, в дальнейшем работа будет продолжаться и наращиваться.

Страны ЕС замораживают активы граждан России в рамках санкционной политики после начала военной операции российских войск на территории Украины. Так, власти Нидерландов отчитались о заморозке российских активов на 516 млн евро, Бельгии — 10 млрд евро, Люксембурга — 2,5 млрд евро, Италии — более 800 млн евро, Франции — 150 млн евро (не считая средств ЦБ РФ), Польши — 30 млн евро.

Были арестованы яхты и недвижимость ряда российских бизнесменов, попавших под санкции в связи с ситуацией на Украине. Так, в Италии арестовали яхты Алексея Мордашова, Андрея Мельниченко и Геннадия Тимченко, недвижимость Алишера Усманова и Петра Авена, а также виллы бывшего депутата Госдумы Олега Савченко и телеведущего Владимира Соловьева. Во Франции арестовали две яхты, которые, возможно, принадлежат Алексею Кузьмичеву.

1 апреля еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что конфискованное имущество россиян, попавших в европейские санкционные списки, может быть использовано для восстановления инфраструктуры Украины. Он напомнил, что проведенная в Европе процедура заморозки активов и имущества российских госструктур, компаний или граждан не равносильна конфискации: пока активы только заморожены, и должна пройти дополнительная процедура, которая установит, возможно ли перейти к их конфискации.

Основанием для такого решения может стать заключение о причастности обладателя активов к уголовно наказуемым преступлениям, включая коррупцию и отмывание денег, пояснил Рейндерс.

https://www.vedomosti.ru/finance/news/2022/04/08/917296-es-zamorozil-aktivi-grazhdan-rossii-na-30-mlrd-evro

https://fedpress.ru/news/77/economy/2961244
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Hairless 13.04.2022 в 19:29:04   # 796731
Европу не переделать - она поднялась на грабеже и разбое, на них всю свою историю процветала.
Только теперь термин "воровство" заменили толерантным "замораживанием"
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