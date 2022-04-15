"Неприкосновенность частной собственности" всё?

Цитата: AleksX от

Ну как бы конфискация имущества по решению суда всегда была... Ну как бы конфискация имущества по решению суда всегда была...

Наша цель заключается не в том, чтобы возвращать их. Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом »

Ну как бы суда-то и не было...Quote:(c), Д.Салливан