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Империя зла
"Неприкосновенность частной собственности" всё?
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danilov 15 Апреля 2022 в 10:02:49
США не намерены возвращать впоследствии бизнесменам РФ арестованные активы — Белый дом.
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  AleksX 15.04.2022 в 10:22:04   # 796782
Ну как бы конфискация имущества по решению суда всегда была...
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  Hairless 15.04.2022 в 10:36:51   # 796785
Цитата: AleksX от 15.04.2022 04:22:04
Ну как бы конфискация имущества по решению суда всегда была...

Ну как бы суда-то и не было...
Quote:
Наша цель заключается не в том, чтобы возвращать их. Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом»
(c), Д.Салливан
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  AleksX 15.04.2022 в 10:41:16   # 796788
Цитата: Hairless от 15.04.2022 04:36:51
Цитата: AleksX от 15.04.2022 04:22:04
Ну как бы конфискация имущества по решению суда всегда была...

Ну как бы суда-то и не было...
Quote:
Наша цель заключается не в том, чтобы возвращать их. Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом»
(c), Д.Салливан


Будет. Проведут. Вопрос времени. Сейчас еще ничего не забрали же, просто заблокировали.
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  bolatbol 15.04.2022 в 10:43:26   # 796789
По моему, Россия хочет победить Украину, провести трибунал и доказать всему миру существование там нацизма. Тогда все признают правоту России и вернут арестованное имущество или его стоимость, добровольно или через суд. Или Россия арестует их имущество, введёт ограничение на продажу необходимых им ресурсов, урана, цветных металлов, газа и нефти. Легче будет произвести расчеты.
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  гримм 15.04.2022 в 10:49:59   # 796792
Цитата: bolatbol от 15.04.2022 04:43:26
По моему, Россия хочет победить Украину, провести трибунал и доказать всему миру существование там нацизма. Тогда все признают правоту России и вернут арестованное имущество или его стоимость, добровольно или через суд. Или Россия арестует их имущество, введёт ограничение на продажу необходимых им ресурсов, урана, цветных металлов, газа и нефти. Легче будет произвести расчеты.


Россия опрокидывает доллар, а для америкосов это губительно так как они живут за счёт печатного станка!
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  AleksX 15.04.2022 в 10:52:17   # 796793
Цитата: bolatbol от 15.04.2022 04:43:26
По моему, Россия хочет победить Украину, провести трибунал и доказать всему миру существование там нацизма. Тогда все признают правоту России и вернут арестованное имущество или его стоимость, добровольно или через суд. Или Россия арестует их имущество, введёт ограничение на продажу необходимых им ресурсов, урана, цветных металлов, газа и нефти. Легче будет произвести расчеты.


Как можно что то доказать миру - полностью от него закрывшись и не допуская никого из вне ?

Если мы видим что Украина открыта - и западные журналисты, и западные эксперты в той же Буче сейчас уже работают, они приехали им что-то показывают.
А все что мы видим со стороны России, это только со слов России... Никого же не допускают из вне. И как они смогут чего то доказать всему миру?
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  Hairless 15.04.2022 в 10:52:29   # 796794
[u][/u] Quote:
Будет. Проведут. Вопрос времени. Сейчас еще ничего не забрали же, просто заблокировали.

Над кем? Над удачливым бизнесменом Васей Пупкиным, который купил квартиру в Майами? Он что-нарушил законы США? Или на него поступил запрос из другой страны?
IMHO, нет такой юридической процедуры - "заблокировать". На имущество судом могут быть наложены ограничения при проведении в отношении его хозяина следственных действий.
Не госдепом, не парламентом и не полицией - только судом.
Я не пытаюсь защищать отечественных воров. Просто вся эта история как нельзя лучше иллюстрирует мерзкое двуличие правительств стран, по недоразумению называемых "цивилизованными".
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  AleksX 15.04.2022 в 10:57:44   # 796795
Цитата: гримм от 15.04.2022 04:49:59
Цитата: bolatbol от 15.04.2022 04:43:26
По моему, Россия хочет победить Украину, провести трибунал и доказать всему миру существование там нацизма. Тогда все признают правоту России и вернут арестованное имущество или его стоимость, добровольно или через суд. Или Россия арестует их имущество, введёт ограничение на продажу необходимых им ресурсов, урана, цветных металлов, газа и нефти. Легче будет произвести расчеты.


Россия опрокидывает доллар, а для америкосов это губительно так как они живут за счёт печатного станка!


Главный миф для тех кто ничего не понимает в современной экономике.
Ну начни печать свои фантики! Начни печатать рубли. Что за ними будет стоять?
ВВП России 4200 млрд.
ВВП США 21 4000 млрд
ВВП к примеру Индонезии 3200 млрд
Кто там кого опрокидывает?
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  AleksX 15.04.2022 в 11:04:46   # 796797
Цитата: Hairless от 15.04.2022 04:52:29
[u][/u] Quote:
Будет. Проведут. Вопрос времени. Сейчас еще ничего не забрали же, просто заблокировали.

Над кем? Над удачливым бизнесменом Васей Пупкиным, который купил квартиру в Майами? Он что-нарушил законы США? Или на него поступил запрос из другой страны?
IMHO, нет такой юридической процедуры - "заблокировать". На имущество судом могут быть наложены ограничения при проведении в отношении его хозяина следственных действий.
Не госдепом, не парламентом и не полицией - только судом.
Я не пытаюсь защищать отечественных воров. Просто вся эта история как нельзя лучше иллюстрирует мерзкое двуличие правительств стран, по недоразумению называемых "цивилизованными".


Нужно понимать что сейчас отношение к РФ, такое же как отношение в Гитлеровской Германии...
Поэтому говорить о чем то излишне.
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  coollink 15.04.2022 в 11:38:47   # 796799
Цитата: AleksX от 15.04.2022 04:57:44
Цитата: гримм от 15.04.2022 04:49:59
Цитата: bolatbol от 15.04.2022 04:43:26
По моему, Россия хочет победить Украину, провести трибунал и доказать всему миру существование там нацизма. Тогда все признают правоту России и вернут арестованное имущество или его стоимость, добровольно или через суд. Или Россия арестует их имущество, введёт ограничение на продажу необходимых им ресурсов, урана, цветных металлов, газа и нефти. Легче будет произвести расчеты.


Россия опрокидывает доллар, а для америкосов это губительно так как они живут за счёт печатного станка!


Главный миф для тех кто ничего не понимает в современной экономике.
Ну начни печать свои фантики! Начни печатать рубли. Что за ними будет стоять?
ВВП России 4200 млрд.
ВВП США 21 4000 млрд
ВВП к примеру Индонезии 3200 млрд
Кто там кого опрокидывает?


Экономист блин. Не будет ресурсов не будет производство. Не будет производство экономически все будет дорожать, вот тебе и фантик в виде доллара. Приведу пример: ты повор, у тебя нет газа, на чем будешь готовить? А клиенты ждут вить.
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  AleksX 15.04.2022 в 11:45:02   # 796800
Цитата: coollink от 15.04.2022 05:38:47
Цитата: AleksX от 15.04.2022 04:57:44
Цитата: гримм от 15.04.2022 04:49:59
Цитата: bolatbol от 15.04.2022 04:43:26
По моему, Россия хочет победить Украину, провести трибунал и доказать всему миру существование там нацизма. Тогда все признают правоту России и вернут арестованное имущество или его стоимость, добровольно или через суд. Или Россия арестует их имущество, введёт ограничение на продажу необходимых им ресурсов, урана, цветных металлов, газа и нефти. Легче будет произвести расчеты.


Россия опрокидывает доллар, а для америкосов это губительно так как они живут за счёт печатного станка!


Главный миф для тех кто ничего не понимает в современной экономике.
Ну начни печать свои фантики! Начни печатать рубли. Что за ними будет стоять?
ВВП России 4200 млрд.
ВВП США 21 4000 млрд
ВВП к примеру Индонезии 3200 млрд
Кто там кого опрокидывает?


Экономист блин. Не будет ресурсов не будет производство. Не будет производство экономически все будет дорожать, вот тебе и фантик в виде доллара. Приведу пример: ты повор, у тебя нет газа, на чем будешь готовить? А клиенты ждут вить.


Сырье есть не только в РФ. Это раз. Никому оно не сдалось.

Помимо сырья есть и технологии. И кстати без технологий не будет сырья, у той же РФ.

Возьмем такой продукт как Самолет. Сырье на него можно найти и без РФ. А вот построить самолет, имея сырье, но не имея больше ничего кроме сырья, не получится.

Возьми сырье и сделай айфон - сможешь?

Мыслите категориями 19 века реально...

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  ЛиКа 15.04.2022 в 12:29:10   # 796801
Цитата: AleksX от 15.04.2022 05:04:46
Цитата: Hairless от 15.04.2022 04:52:29
[u][/u] Quote:
Будет. Проведут. Вопрос времени. Сейчас еще ничего не забрали же, просто заблокировали.

Над кем? Над удачливым бизнесменом Васей Пупкиным, который купил квартиру в Майами? Он что-нарушил законы США? Или на него поступил запрос из другой страны?
IMHO, нет такой юридической процедуры - "заблокировать". На имущество судом могут быть наложены ограничения при проведении в отношении его хозяина следственных действий.
Не госдепом, не парламентом и не полицией - только судом.
Я не пытаюсь защищать отечественных воров. Просто вся эта история как нельзя лучше иллюстрирует мерзкое двуличие правительств стран, по недоразумению называемых "цивилизованными".


Нужно понимать что сейчас отношение к РФ, такое же как отношение в Гитлеровской Германии...
Поэтому говорить о чем то излишне.
Вы серьезно? А у кого такое отношение? У примера "демократии, честности и гуманизма" - Америки? У безголосой Европы, вынужденной плясать под дудку Америки, не имеющей права выразить свое мнение, проглатывая и закрывая глаза на фашистские образования Украины, используя двойные стандарты? Вы реально считаете, что эти страны могут быть показателем отношения и на их мнение надо равняться?
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  Ара горный 15.04.2022 в 12:55:00   # 796803
Quote:
По моему, Россия хочет победить Украину, провести трибунал и доказать всему миру существование там нацизма. Тогда все признают правоту России


А без проведения СВО никак не доказать?
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