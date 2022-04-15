"Неприкосновенность частной собственности" всё?

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danilov 15 Апреля 2022 в 10:02:49
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: AleksX от 15.04.2022 04:22:04
Ну как бы конфискация имущества по решению суда всегда была...
Ну как бы конфискация имущества по решению суда всегда была...
Ну как бы суда-то и не было...
Quote:
Наша цель заключается не в том, чтобы возвращать их. Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом»(c), Д.Салливан
Цитата: Hairless от 15.04.2022 04:36:51
Ну как бы суда-то и не было...
Quote:
Цитата: AleksX от 15.04.2022 04:22:04
Ну как бы конфискация имущества по решению суда всегда была...
Ну как бы конфискация имущества по решению суда всегда была...
Ну как бы суда-то и не было...
Quote:
Наша цель заключается не в том, чтобы возвращать их. Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом»(c), Д.Салливан
Будет. Проведут. Вопрос времени. Сейчас еще ничего не забрали же, просто заблокировали.
Цитата: bolatbol от 15.04.2022 04:43:26
По моему, Россия хочет победить Украину, провести трибунал и доказать всему миру существование там нацизма. Тогда все признают правоту России и вернут арестованное имущество или его стоимость, добровольно или через суд. Или Россия арестует их имущество, введёт ограничение на продажу необходимых им ресурсов, урана, цветных металлов, газа и нефти. Легче будет произвести расчеты.
По моему, Россия хочет победить Украину, провести трибунал и доказать всему миру существование там нацизма. Тогда все признают правоту России и вернут арестованное имущество или его стоимость, добровольно или через суд. Или Россия арестует их имущество, введёт ограничение на продажу необходимых им ресурсов, урана, цветных металлов, газа и нефти. Легче будет произвести расчеты.
Россия опрокидывает доллар, а для америкосов это губительно так как они живут за счёт печатного станка!
Цитата: bolatbol от 15.04.2022 04:43:26
По моему, Россия хочет победить Украину, провести трибунал и доказать всему миру существование там нацизма. Тогда все признают правоту России и вернут арестованное имущество или его стоимость, добровольно или через суд. Или Россия арестует их имущество, введёт ограничение на продажу необходимых им ресурсов, урана, цветных металлов, газа и нефти. Легче будет произвести расчеты.
По моему, Россия хочет победить Украину, провести трибунал и доказать всему миру существование там нацизма. Тогда все признают правоту России и вернут арестованное имущество или его стоимость, добровольно или через суд. Или Россия арестует их имущество, введёт ограничение на продажу необходимых им ресурсов, урана, цветных металлов, газа и нефти. Легче будет произвести расчеты.
Как можно что то доказать миру - полностью от него закрывшись и не допуская никого из вне ?
Если мы видим что Украина открыта - и западные журналисты, и западные эксперты в той же Буче сейчас уже работают, они приехали им что-то показывают.
А все что мы видим со стороны России, это только со слов России... Никого же не допускают из вне. И как они смогут чего то доказать всему миру?
Будет. Проведут. Вопрос времени. Сейчас еще ничего не забрали же, просто заблокировали.
Над кем? Над удачливым бизнесменом Васей Пупкиным, который купил квартиру в Майами? Он что-нарушил законы США? Или на него поступил запрос из другой страны?
IMHO, нет такой юридической процедуры - "заблокировать". На имущество судом могут быть наложены ограничения при проведении в отношении его хозяина следственных действий.
Не госдепом, не парламентом и не полицией - только судом.
Я не пытаюсь защищать отечественных воров. Просто вся эта история как нельзя лучше иллюстрирует мерзкое двуличие правительств стран, по недоразумению называемых "цивилизованными".
Цитата: гримм от 15.04.2022 04:49:59
Россия опрокидывает доллар, а для америкосов это губительно так как они живут за счёт печатного станка!
Цитата: bolatbol от 15.04.2022 04:43:26
По моему, Россия хочет победить Украину, провести трибунал и доказать всему миру существование там нацизма. Тогда все признают правоту России и вернут арестованное имущество или его стоимость, добровольно или через суд. Или Россия арестует их имущество, введёт ограничение на продажу необходимых им ресурсов, урана, цветных металлов, газа и нефти. Легче будет произвести расчеты.
По моему, Россия хочет победить Украину, провести трибунал и доказать всему миру существование там нацизма. Тогда все признают правоту России и вернут арестованное имущество или его стоимость, добровольно или через суд. Или Россия арестует их имущество, введёт ограничение на продажу необходимых им ресурсов, урана, цветных металлов, газа и нефти. Легче будет произвести расчеты.
Россия опрокидывает доллар, а для америкосов это губительно так как они живут за счёт печатного станка!
Главный миф для тех кто ничего не понимает в современной экономике.
Ну начни печать свои фантики! Начни печатать рубли. Что за ними будет стоять?
ВВП России 4200 млрд.
ВВП США 21 4000 млрд
ВВП к примеру Индонезии 3200 млрд
Кто там кого опрокидывает?
Цитата: Hairless от 15.04.2022 04:52:29
[u][/u] Quote:
Над кем? Над удачливым бизнесменом Васей Пупкиным, который купил квартиру в Майами? Он что-нарушил законы США? Или на него поступил запрос из другой страны?
IMHO, нет такой юридической процедуры - "заблокировать". На имущество судом могут быть наложены ограничения при проведении в отношении его хозяина следственных действий.
Не госдепом, не парламентом и не полицией - только судом.
Я не пытаюсь защищать отечественных воров. Просто вся эта история как нельзя лучше иллюстрирует мерзкое двуличие правительств стран, по недоразумению называемых "цивилизованными".
[u][/u] Quote:
Будет. Проведут. Вопрос времени. Сейчас еще ничего не забрали же, просто заблокировали.
Над кем? Над удачливым бизнесменом Васей Пупкиным, который купил квартиру в Майами? Он что-нарушил законы США? Или на него поступил запрос из другой страны?
IMHO, нет такой юридической процедуры - "заблокировать". На имущество судом могут быть наложены ограничения при проведении в отношении его хозяина следственных действий.
Не госдепом, не парламентом и не полицией - только судом.
Я не пытаюсь защищать отечественных воров. Просто вся эта история как нельзя лучше иллюстрирует мерзкое двуличие правительств стран, по недоразумению называемых "цивилизованными".
Нужно понимать что сейчас отношение к РФ, такое же как отношение в Гитлеровской Германии...
Поэтому говорить о чем то излишне.
Цитата: AleksX от 15.04.2022 04:57:44
Главный миф для тех кто ничего не понимает в современной экономике.
Ну начни печать свои фантики! Начни печатать рубли. Что за ними будет стоять?
ВВП России 4200 млрд.
ВВП США 21 4000 млрд
ВВП к примеру Индонезии 3200 млрд
Кто там кого опрокидывает?
Цитата: гримм от 15.04.2022 04:49:59
Россия опрокидывает доллар, а для америкосов это губительно так как они живут за счёт печатного станка!
Цитата: bolatbol от 15.04.2022 04:43:26
По моему, Россия хочет победить Украину, провести трибунал и доказать всему миру существование там нацизма. Тогда все признают правоту России и вернут арестованное имущество или его стоимость, добровольно или через суд. Или Россия арестует их имущество, введёт ограничение на продажу необходимых им ресурсов, урана, цветных металлов, газа и нефти. Легче будет произвести расчеты.
По моему, Россия хочет победить Украину, провести трибунал и доказать всему миру существование там нацизма. Тогда все признают правоту России и вернут арестованное имущество или его стоимость, добровольно или через суд. Или Россия арестует их имущество, введёт ограничение на продажу необходимых им ресурсов, урана, цветных металлов, газа и нефти. Легче будет произвести расчеты.
Россия опрокидывает доллар, а для америкосов это губительно так как они живут за счёт печатного станка!
Главный миф для тех кто ничего не понимает в современной экономике.
Ну начни печать свои фантики! Начни печатать рубли. Что за ними будет стоять?
ВВП России 4200 млрд.
ВВП США 21 4000 млрд
ВВП к примеру Индонезии 3200 млрд
Кто там кого опрокидывает?
Экономист блин. Не будет ресурсов не будет производство. Не будет производство экономически все будет дорожать, вот тебе и фантик в виде доллара. Приведу пример: ты повор, у тебя нет газа, на чем будешь готовить? А клиенты ждут вить.
Цитата: coollink от 15.04.2022 05:38:47
Экономист блин. Не будет ресурсов не будет производство. Не будет производство экономически все будет дорожать, вот тебе и фантик в виде доллара. Приведу пример: ты повор, у тебя нет газа, на чем будешь готовить? А клиенты ждут вить.
Цитата: AleksX от 15.04.2022 04:57:44
Главный миф для тех кто ничего не понимает в современной экономике.
Ну начни печать свои фантики! Начни печатать рубли. Что за ними будет стоять?
ВВП России 4200 млрд.
ВВП США 21 4000 млрд
ВВП к примеру Индонезии 3200 млрд
Кто там кого опрокидывает?
Цитата: гримм от 15.04.2022 04:49:59
Россия опрокидывает доллар, а для америкосов это губительно так как они живут за счёт печатного станка!
Цитата: bolatbol от 15.04.2022 04:43:26
По моему, Россия хочет победить Украину, провести трибунал и доказать всему миру существование там нацизма. Тогда все признают правоту России и вернут арестованное имущество или его стоимость, добровольно или через суд. Или Россия арестует их имущество, введёт ограничение на продажу необходимых им ресурсов, урана, цветных металлов, газа и нефти. Легче будет произвести расчеты.
По моему, Россия хочет победить Украину, провести трибунал и доказать всему миру существование там нацизма. Тогда все признают правоту России и вернут арестованное имущество или его стоимость, добровольно или через суд. Или Россия арестует их имущество, введёт ограничение на продажу необходимых им ресурсов, урана, цветных металлов, газа и нефти. Легче будет произвести расчеты.
Россия опрокидывает доллар, а для америкосов это губительно так как они живут за счёт печатного станка!
Главный миф для тех кто ничего не понимает в современной экономике.
Ну начни печать свои фантики! Начни печатать рубли. Что за ними будет стоять?
ВВП России 4200 млрд.
ВВП США 21 4000 млрд
ВВП к примеру Индонезии 3200 млрд
Кто там кого опрокидывает?
Экономист блин. Не будет ресурсов не будет производство. Не будет производство экономически все будет дорожать, вот тебе и фантик в виде доллара. Приведу пример: ты повор, у тебя нет газа, на чем будешь готовить? А клиенты ждут вить.
Сырье есть не только в РФ. Это раз. Никому оно не сдалось.
Помимо сырья есть и технологии. И кстати без технологий не будет сырья, у той же РФ.
Возьмем такой продукт как Самолет. Сырье на него можно найти и без РФ. А вот построить самолет, имея сырье, но не имея больше ничего кроме сырья, не получится.
Возьми сырье и сделай айфон - сможешь?
Мыслите категориями 19 века реально...
Цитата: AleksX от 15.04.2022 05:04:46Вы серьезно? А у кого такое отношение? У примера "демократии, честности и гуманизма" - Америки? У безголосой Европы, вынужденной плясать под дудку Америки, не имеющей права выразить свое мнение, проглатывая и закрывая глаза на фашистские образования Украины, используя двойные стандарты? Вы реально считаете, что эти страны могут быть показателем отношения и на их мнение надо равняться?
Нужно понимать что сейчас отношение к РФ, такое же как отношение в Гитлеровской Германии...
Поэтому говорить о чем то излишне.
Цитата: Hairless от 15.04.2022 04:52:29
[u][/u] Quote:
Над кем? Над удачливым бизнесменом Васей Пупкиным, который купил квартиру в Майами? Он что-нарушил законы США? Или на него поступил запрос из другой страны?
IMHO, нет такой юридической процедуры - "заблокировать". На имущество судом могут быть наложены ограничения при проведении в отношении его хозяина следственных действий.
Не госдепом, не парламентом и не полицией - только судом.
Я не пытаюсь защищать отечественных воров. Просто вся эта история как нельзя лучше иллюстрирует мерзкое двуличие правительств стран, по недоразумению называемых "цивилизованными".
[u][/u] Quote:
Будет. Проведут. Вопрос времени. Сейчас еще ничего не забрали же, просто заблокировали.
Над кем? Над удачливым бизнесменом Васей Пупкиным, который купил квартиру в Майами? Он что-нарушил законы США? Или на него поступил запрос из другой страны?
IMHO, нет такой юридической процедуры - "заблокировать". На имущество судом могут быть наложены ограничения при проведении в отношении его хозяина следственных действий.
Не госдепом, не парламентом и не полицией - только судом.
Я не пытаюсь защищать отечественных воров. Просто вся эта история как нельзя лучше иллюстрирует мерзкое двуличие правительств стран, по недоразумению называемых "цивилизованными".
Нужно понимать что сейчас отношение к РФ, такое же как отношение в Гитлеровской Германии...
Поэтому говорить о чем то излишне.
Ара горный 15.04.2022 в 12:55:00 # 796803
По моему, Россия хочет победить Украину, провести трибунал и доказать всему миру существование там нацизма. Тогда все признают правоту России
А без проведения СВО никак не доказать?