Франция заморозила российские активы на €24 млрд

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едридмадрид 18 Апреля 2022 в 09:57:44
22,8 млрд евро — это средства Центрального банка России, заблокированные на счетах во французских банках (ведомство подтвердило информацию об объеме замороженных средств ЦБ РФ, опубликованную ранее газетой Le Parisien). Минфин также сообщил о 178 миллионах евро прочих российских банковских активов, замороженных в рамках санкций ЕС.
Франция также задержала четыре грузовых судна, четыре яхты (последняя стоимостью более 125,2 млн евро была арестована в Марселе во вторник), шесть вертолетов стоимостью более 60 млн евро и произведения искусства на сумму 7 млн.
Французские власти арестовали 33 объекта недвижимости, к которым, как ожидается, в ближайшее время добавятся еще десять, сообщает France-Presse, отмечая, что общая стоимость попавшей под санкции недвижимости россиян во Франции приблизится к 24 миллиардам евро.
AFP отмечает, что под санкционным ударом оказалось, в частности, имущество миллиардера Романа Абрамовича во Франции, где у российского олигарха десятки объектов элитной недвижимости, включая замок Кроэ (Château de Croë) в Антибах или особняк Villa Gouverneur в Сен-Бартелеми.
С момента начала войны РФ против Украины в конце февраля западные страны неуклонно расширяют и усиливают санкции в отношении Москвы. Европейский союз ввел уже пять пакетов санкций, как общеэкономических, так и индивидуальных (в отношении физических и юридических лиц).
Во Франции 20 марта министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр в первый раз назвал сумму замороженных на тот момент в стране российских активов: €22 млрд резервов ЦБ РФ, а также 850 миллионов евро активов российских олигархов и две яхты.
В минувшую пятницу, 8 апреля, страны ЕС ввели пятый по счету с начала войны пакет санкций, добавив в «черный список» еще 217 россиян, в том числе олигархов (О.Дерипаска, Б.Ротенберг), дочерей В.Путина, а также руководителей СМИ. Под индивидуальными санкциями ЕС находятся 1091 россиян и 80 юрлиц из РФ.
https://www.rfi.fr/ru/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F/20220413-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%BE-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%E2%82%AC24-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4
https://www.rosbalt.ru/world/2022/04/13/1953347.html
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