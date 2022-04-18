Ленский расстрел

Ле́нский расстре́л — трагические события 4 (17) апреля 1912 года на приисках Ленского золотопромышленного товарищества, расположенных в районе города Бодайбо на притоке Лены, реках Витиме и Олёкме. В результате конфликта акционеров[1], забастовки и расстрела трехтысячной толпы бастующих правительственными войсками пострадало "372 человека, из коих 170 от полученных ран скончались".