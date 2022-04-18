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Империя зла
Ленский расстрел
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danilov 18 Апреля 2022 в 07:33:52
110 лет назад случился Ленский расстрел.
Рабочие золотых приисков, принадлежавших компании Lena Goldfields, вышли на забастовку 4(17) апреля 1912 г. Охреневшие пролетарии хотели странного. Увеличение зарплаты, сокращение рабочего дня, обращение на вы и прочие непонятные штуки.
Начальство ничего не поняло, а не поняв, попросило чтобы войска немного постреляли в 3000 толпу. Итог почти 200 убитых.
Министр внутренних дел А. Макаров выступил в Думе, сообщив: "так было, так будет". Депутаты встретили слова овацией.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  bolatbol 18.04.2022 в 10:28:18   # 796872
Учитывая тяжелейшее положение народа оправдана ли Октябрьская революция, приведшая к миллионам жертв, если после нее наступило быстрое развитие экономики и рост благосостояния народов СССР?
Был ли другой выход?
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  Desperado 18.04.2022 в 12:28:53   # 796876
История не терпит сослагательного наклонения
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  htmaker 18.04.2022 в 14:19:03   # 796881
Quote:
Ле́нский расстре́л — трагические события 4 (17) апреля 1912 года на приисках Ленского золотопромышленного товарищества, расположенных в районе города Бодайбо на притоке Лены, реках Витиме и Олёкме. В результате конфликта акционеров[1], забастовки и расстрела трехтысячной толпы бастующих правительственными войсками пострадало "372 человека, из коих 170 от полученных ран скончались".

Выдержка из Википедии.
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