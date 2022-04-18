Ленский расстрел

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danilov 18 Апреля 2022 в 07:33:52
Рабочие золотых приисков, принадлежавших компании Lena Goldfields, вышли на забастовку 4(17) апреля 1912 г. Охреневшие пролетарии хотели странного. Увеличение зарплаты, сокращение рабочего дня, обращение на вы и прочие непонятные штуки.
Начальство ничего не поняло, а не поняв, попросило чтобы войска немного постреляли в 3000 толпу. Итог почти 200 убитых.
Министр внутренних дел А. Макаров выступил в Думе, сообщив: "так было, так будет". Депутаты встретили слова овацией.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Был ли другой выход?
Ле́нский расстре́л — трагические события 4 (17) апреля 1912 года на приисках Ленского золотопромышленного товарищества, расположенных в районе города Бодайбо на притоке Лены, реках Витиме и Олёкме. В результате конфликта акционеров[1], забастовки и расстрела трехтысячной толпы бастующих правительственными войсками пострадало "372 человека, из коих 170 от полученных ран скончались".
Выдержка из Википедии.