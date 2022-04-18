Порты всех стран Евросоюза закрыли доступ для российских судов

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едридмадрид 18 Апреля 2022 в 16:08:23
Запрет распространяется на все корабли, которые ходят под российским флагом.
При этом страны ЕС делают исключения для судов, терпящих бедствие или нуждающихся в гуманитарной помощи.
Власти Италии закроют с 17 апреля порты для российских судов, следуя санкциям Евросоюза. Причём пускать не будут и те корабли, которые сменили флаг или регистрацию после 24 февраля, то есть после начала спецоперации на Украине. Находящиеся в верфях судна должны будут покинуть их сразу после «завершения своей коммерческой деятельности». Ранее аналогичное решение приняли в Румынии.
«Суда, которые сейчас находятся в итальянских портах, должны будут покинуть их сразу же после завершения своей коммерческой деятельности», — сообщил телеканал TGcom24 со ссылкой на документы управления портовых служб Италии.
Там подчеркнули, что запрет распространяется и на те корабли, которые сменили российский флаг на флаг любого другого государства после 24 февраля. То же самое касается суден, сменивших регистрацию после начала спецоперации на Украине.
Ранее заходить в свои порты российским кораблям запретила Румыния. Исключение страна сделала только для суден, которые нуждаются в помощи и в аварийной остановке в порту по соображениям безопасности.
Европейские страны закрывают свои порты в соответствии с пятым пакетом санкций Евросоюза против РФ. Как говорила ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ограничения для судов должны негативно повлиять на российскую промышленность.
Кроме того, тем же пакетом санкций Евросоюз запретил пересекать свою границу фурам и другому автотранспорту из России и Белоруссии. При этом до сих пор Европа и Россия обменивались товарами в основном путём грузоперевозок на машинах.
https://secretmag.ru/news/strana-evrosoyuza-reshila-zakryt-svoi-porty-dlya-korablei-iz-rossii-16-04-2022.htm
https://sova.news/2022/04/17/vse-strany-evrosoyuza-zakryli-svoi-porty-dlya-rossijskih-sudov/
https://gmk.center/news/porty-vseh-stran-evrosojuza-zakryli-dostup-dlya-rossijskih-sudov/
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Пастафариан 18.04.2022 в 17:57:02 # 796895