Греция задержала танкер Pegas под флагом РФ с 19 моряками из-за санкций ЕС

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едридмадрид 20 Апреля 2022 в 11:21:00
Согласно информации издания, танкер Pegas стоит на якоре в бухте Каристоса по решению портовых властей. Соответствующее решение было принято греческим управлением по борьбе с отмыванием денег от преступной деятельности в контексте реализации санкций, введенных ЕС и НАТО в отношении судов, представляющих интересы России, передает ТАСС.
В агентстве уточнили, что из-за механических повреждений танкер сопровождался буксиром в направлении полуострова Пелопоннес. Там нефть должна была быть перегружена на другой танкер, однако из-за неблагоприятных погодных условий судно встало на якорь близ Каристоса. Требование о задержании касается только судна, а не его груза, уточнили в АМNА.
Телеканал Tgcom24 ранее сообщил, что итальянские порты будут закрыты для российских судов с 17 апреля. Соответствующая мера содержится в циркуляре главного командования портовых властей. Запрет также будет распространяться на суда, которые сменили флаг после 24 февраля, когда Россия начала специальную военную операцию на Украине, говорится в сообщении.
7 апреля постоянные представители стран Евросоюза согласовали новый, пятый пакет санкций против России. Он, в частности, включает полный запрет на импорт угля из России, за исключением действующих контрактов, которые нужно расторгнуть до августа. Кроме того, новые санкции включают запрет российским судам и судам с российскими операторами заходить в порты стран ЕС, а также запрет на работу в Евросоюзе российских и белорусских автогрузоперевозчиков. Санкции уже вступили в силу.
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2022/04/19/918752-amna-gretsiya-zaderzhala-rossiiskii-tanker
https://www.korabel.ru/news/comments/greciya_zaderzhala_tanker_pegas_pod_flagom_rf_s_19_moryakami_iz-za_sankciy_es.html
https://secretmag.ru/news/v-grecii-zaderzhali-tanker-pod-rossiiskim-flagom-19-04-2022.htm
Комментарии, по рейтингу, по дате
Не понимаю, почему не задержать греческое судно в качестве зеркального ответа?
российские порты под санкциями, там уже нет суден "недружественных" стран и еще долго не будет