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Империя зла
Британская налоговая служба перестанет признавать статус Московской биржи
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danilov 20 Апреля 2022 в 11:34:38
Власти Великобритании лишат Московскую биржу статуса признаваемой фондовой площадки, который позволял инвесторам из Соединенного Королевства получать ряд налоговых преференций. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник британским Управлением по налогам и таможенным пошлинам (HM Revenue & Customs, HMRC).

"Британский налоговый орган - Управление по налогам и таможенным пошлинам Ее Величества - сегодня [19 апреля 2022 года] объявляет о намерении лишить Московскую биржу (MOEX) статуса признаваемой фондовой биржи.

Это означает, что инвесторы больше не смогут воспользоваться предусмотренными в Соединенном Королевстве налоговыми льготами, торгуя в будущем ценными бумагами на MOEX, однако уже осуществленные инвестиции будут защищены", - сказано в документе.

https://tass.ru/ekonomika/14413803
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Виктор Аст 20.04.2022 в 13:17:32   # 796960
Ни жарко ни холодно. Козёл не признал тигра.....
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  старик 20.04.2022 в 15:47:35   # 796969
Финансовая жизнь остановилась! Они все еще думают что мир вертится вокруг мелкобритании?
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