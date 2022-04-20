Британская налоговая служба перестанет признавать статус Московской биржи

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danilov 20 Апреля 2022 в 11:34:38
"Британский налоговый орган - Управление по налогам и таможенным пошлинам Ее Величества - сегодня [19 апреля 2022 года] объявляет о намерении лишить Московскую биржу (MOEX) статуса признаваемой фондовой биржи.
Это означает, что инвесторы больше не смогут воспользоваться предусмотренными в Соединенном Королевстве налоговыми льготами, торгуя в будущем ценными бумагами на MOEX, однако уже осуществленные инвестиции будут защищены", - сказано в документе.
https://tass.ru/ekonomika/14413803
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Виктор Аст 20.04.2022 в 13:17:32 # 796960