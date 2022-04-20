Суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США

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GoodZone 20 Апреля 2022 в 17:06:40
"Судья в Великобритании постановил экстрадировать Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения", — говорится в твите.
Ордер выдали еще 2 апреля, но известно о нем стало только сегодня. Окончательно решать вопрос об экстрадиции будет глава МВД Прити Пател. Защита Ассанжа может подать свои доводы до 18 мая.
Сторонники Ассанжа считают, что спустя два года судебных разбирательств его судьба вновь будет определяться политическим решением.
Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон заявил, что Ассанжу выписали смертный приговор.
"Шестнадцать месяцев назад этот суд решил, что экстрадиция Ассанжа будет представлять угрозу для его жизни, что это будет равносильно смертному приговору. Теперь этот суд постановил вынести этот смертный приговор. Это то, что произошло сегодня здесь", — сказал он журналистам после заседания суда.
https://ria.ru/20220420/assanzh-1784468984.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Виктор Аст 21.04.2022 в 00:09:42 # 796985