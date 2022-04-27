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Империя зла
МО Австралии сравнил Китай с нацисткой Германией
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danilov 27 Апреля 2022 в 12:22:39
Сравнения нынешнего Китая и нацистской Германией, сделанные министром обороны Австралии, безумны и направлены на очернение КНР. Об этом 26 апреля заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге.

«Некоторые австралийские политики привыкли преследовать свои политические интересы путём безумных заявлений, которые очерняют Китай и призывают к войне», — сказал дипломат.

Он добавил, что для китайского народа и международного сообщества подобные подлые поступки очевидны.

Ранее телеканал ABC сообщил, что глава минобороны Австралии Питер Даттон сравнил растущие амбиции сегодняшнего Китая с амбициями нацистской Германии в 1930-х годах.

https://regnum.ru/news/polit/3575817.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  СССР 27.04.2022 в 13:38:47   # 797181
Quote:
США не исключают применения военной силы в отношении Соломоновых островов, если местные власти позволят Китаю создать там военную базу.
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