МО Австралии сравнил Китай с нацисткой Германией

США не исключают применения военной силы в отношении Соломоновых островов, если местные власти позволят Китаю создать там военную базу.
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danilov 27 Апреля 2022 в 12:22:39
«Некоторые австралийские политики привыкли преследовать свои политические интересы путём безумных заявлений, которые очерняют Китай и призывают к войне», — сказал дипломат.
Он добавил, что для китайского народа и международного сообщества подобные подлые поступки очевидны.
Ранее телеканал ABC сообщил, что глава минобороны Австралии Питер Даттон сравнил растущие амбиции сегодняшнего Китая с амбициями нацистской Германии в 1930-х годах.
https://regnum.ru/news/polit/3575817.html