Курс в НАТО. Итоги встречи на авиабазе «Рамштайн»

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danilov 28 Апреля 2022 в 15:07:55
Ключевые факты
На встрече обсуждались три блока вопросов, касающихся краткосрочных оперативных решений по помощи Украине в отпоре российской агрессии, а также долгосрочному видению – как усилить оборону с учетом стратегических вызовов, сообщил министр.
Первый. Создана Консультативная группа по вопросам обороны Украины, которая будет действовать на постоянной основе. Постоянный механизм позволит оптимизировать и ускорить важные процессы получения оружия, усовершенствовать логистику, обеспечить оптимальную координацию, считает Резников.
Второе. Произошли тектонические сдвиги на уровне философии, подчеркнул министр. Долгое время Украина убеждала партнеров в том, что в качестве поддержки целесообразно предоставлять Украине оружие западного производства, отвечающее стандартам НАТО. Переход на западные калибры и технику – это стратегическое решение, наконец принятое. В частности, Украина уже получает артиллерию калибра 155 мм.
Третье. Доказательство этих сдвигов – украинские воины уже некоторое время овладевают западным оружием. Учебные программы будут масштабированы и распространены даже на образцы вооружений и техники, относительно предоставления которых Украине пока нет политических решений, отметил министр.
«Общий вывод по итогам собрания на базе «Рамштайн» – речь идет о действительно исторических изменениях, которые в ближайшие недели – месяцы будут материализированы», – сказал Алексей Резников.
https://forbes.ua/ru/news/konsultativna-grupa-perekhid-na-zakhidni-kalibri-i-standarti-nato-reznikov-rozpoviv-shcho-obgovoryuvali-na-aviabazi-ramshtayn-27042022-5707
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