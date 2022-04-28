Нарышкин: Польша и США готовят планы по установлению контроля Варшавы над частью Украины

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danilov 29 Апреля 2022 в 15:42:37
"По поступающим в Службу внешней разведки России сведениям, Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления плотного военно-политического контроля Польши над "своими историческими владениями" на Украине", - сказал он.
"Первым этапом "воссоединения" должен стать ввод польских войск в западные области страны под лозунгом их "защиты от российской агрессии". В настоящее время с администрацией Джо Байдена обсуждаются модальности предстоящей миссии. Согласно предварительным договоренностям, она будет проходить без мандата НАТО, но с участием "желающих государств". Варшава пока не смогла условиться с потенциальными участниками "коалиции единомышленников", - заявил Нарышкин.
https://ria.ru/20220428/polsha-1785925942.html
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