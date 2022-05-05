Евросоюз вводит шестой пакет антироссийских санкций

Прискорбные новости от западных СМИ и их аналитиков. Выяснилось, что планируемые санкции ЕС в отношении российских энергоресурсов не окажут желаемого влияния, а Россия выдержит последствия ограничений. Всё просто. Запрет на импорт российской нефти не будет иметь желаемого влияния из-за растущих цен на энергоресурсы, которые "нейтрализуют цену потери европейского рынка". Россия же может начать поставлять больше энергоресурсов в страны Азии. Собственно, последнее мы и видим на примере той же Индии, которая, несмотря на угрозы из Вашингтона, увеличивает в разы закупки российской нефти. Она получает скидки и, в свою очередь, может продавать то же дизельное топливо (из российской нефти) Европе. С учётом роста цен на энергоресурсы, в выигрыше как Москва, так и Нью-Дели. В накладе только те, кто принял санкции.

До каких пор будет укрепляться рубль

Красных линий не существует, границы разумного нарушены

Честно сказать, я не знаю. Все это все больше и больше превращается в театр абсурда. Нет никаких красных линий, пределы разумного остались позади. Ибо ЦБ утратил возможность непосредственного присутствия на валютном рынке. Ибо нет самого рынка в привычном нам понимании, а есть только экспортеры и импортеры в условиях растущего профицита торгового баланса, они то и определяют теперь курс рубля. Что удивительно, наличный рынок, хотя и с дисконтом, следует за курсом рубля на Мосбирже, и россияне вполне могут конвертировать свои рублевые накопления в валюту по столь выгодному курсу, другое дело, что им скоро могут запретить тратить эти евро и доллары на покупку недвижимости и прочей роскоши в ЕС.



Япония отказалась вводить нефтяное эмбарго. Единый лагерь антироссийской коалиции дает трещину. В Европе хотят сделать исключение для стран, через которые идет транзит российской нефти. Покупатели газа начинают платить в рублях. Все это положительный фон. Но главное, это факт, что экспортеры никак не могут найти спрос со стороны импортеров на огромные суммы валютной выручки. Сырьевой энергетический сектор по прежнему обязан конвертировать в рубли 80% заграничной выручки. Со дня на день, я так понимаю, придет решение опустить барьер до 50%. Но остановит ли это вакханалию? Трудно сказать. Будет ли рубль 60, когда сейчас он штурмует грефовские 65? Трудно сказать.



Почему медлит ЦБ? Потому что для него всегда инфляция была в приоритете. У него и мандат такой. Теперь инфляция резко замедлится при таком курсе. Кто еще бенефициар такой ситуации? Минфин, если он нашел способ создать теневые резервы для выплаты внешнего долга. Россияне — главный выгодоприобретатель такого крепкого курса за счет ущемленного экспорта. Так, что медлить не стоит, нужно просто бежать сломя голову и покупать валюту. Потому что, снова повторю, такой курс не естественный, он не долгосрочный, он не отражает фундаменталиев экономики. И когда состав участников валютных торгов будет расширен, когда лобби экспортеров пробьет чиновничьи кабинеты, равновесный курс в районе 90-95 будет восстановлен. А пока можно только поражаться медлительности Банка России.



Дмитрий Полин, ProFinance.ru

