СЕНАТ США ОДОБРИЛ АНТИКАРТЕЛЬНЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ NOPEC
danilov 06 Мая 2022 в 14:07:03
Цель законопроекта NOPEC заключается в том, чтобы наделить американские суды полномочиями рассматривать антимонопольные иски в отношении стран ОПЕК и других государств, участвующих, по мнению Вашингтона, в картельных сговорах на нефтяном рынке. NOPEC вносит поправки в антимонопольное законодательство США. Согласно законопроекту, незаконными будут признаваться любые совместные действия правительств других стран, направленные на ограничение добычи нефти и установление цен на нее.
Генсек ОПЕК про NOPEC: -Это может привести к искам и штрафам стран-участниц ОПЕК. Cтраны-члены ОПЕК могут столкнуться с арестом активов на территории США.