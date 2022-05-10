 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
Новый формат работы в Китае
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 10 Мая 2022 в 10:14:04
Комментарии, по рейтингу, по дате
  htmaker 10.05.2022 в 11:00:33   # 797878
Идеи строительства коммунизма похоже всегда заканчиваются рабским трудом
поощрить (2) | покарать
  NBE 10.05.2022 в 12:14:44   # 797883
Цитата: htmaker от 10.05.2022 05:00:33
Идеи строительства коммунизма похоже всегда заканчиваются рабским трудом
Ошибка, Китай капиталистическая страна в маске коммунизма. Ближе всего к коммунизму сейчас это скандинавские страны.
поощрить (4) | покарать
  htmaker 10.05.2022 в 12:22:21   # 797885
Цитата: NBE от 10.05.2022 06:14:44
Цитата: htmaker от 10.05.2022 05:00:33
Идеи строительства коммунизма похоже всегда заканчиваются рабским трудом
Ошибка, Китай капиталистическая страна в маске коммунизма. Ближе всего к коммунизму сейчас это скандинавские страны.
Сделали поправки на рыночную экономику, в остальном с правами человека там всё очень печально.
поощрить (1) | покарать
  walker 10.05.2022 в 14:14:08   # 797886
Действительно, в развитых странах Запада капитализм намного человекоориентирован и социализирован, чем режим, декларируемый в странах, идущих «на пути строительства коммунизма»
Коммунизм для человечества такой же опасный миф как и фашизм.
поощрить (2) | покарать (2)
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь