Новый формат работы в Китае

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danilov 10 Мая 2022 в 10:14:04
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: htmaker от 10.05.2022 05:00:33Ошибка, Китай капиталистическая страна в маске коммунизма. Ближе всего к коммунизму сейчас это скандинавские страны.
Идеи строительства коммунизма похоже всегда заканчиваются рабским трудом
Идеи строительства коммунизма похоже всегда заканчиваются рабским трудом
Цитата: NBE от 10.05.2022 06:14:44Сделали поправки на рыночную экономику, в остальном с правами человека там всё очень печально.
Цитата: htmaker от 10.05.2022 05:00:33Ошибка, Китай капиталистическая страна в маске коммунизма. Ближе всего к коммунизму сейчас это скандинавские страны.
Идеи строительства коммунизма похоже всегда заканчиваются рабским трудом
Идеи строительства коммунизма похоже всегда заканчиваются рабским трудом
Коммунизм для человечества такой же опасный миф как и фашизм.