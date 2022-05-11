Финские политики объявляют о своей поддержке членству Финляндии в НАТО

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danilov 13 Мая 2022 в 11:25:07
Лидер Союза левых сил Ли Андерссон, которая ранее критически относилась к НАТО, теперь заявляет, что готова одобрить членство, хотя и видит связанные с ним риски.
О своей поддержке членству в НАТО объявила также министр внутренних дел Криста Микконен (Зел).
Лидер оппозиционных "Истинных финнов" Риикка Пурра, уже ранее объявившая о том, что поддерживает членство в НАТО, выразила надежду на то, что процесс вступления будет быстрым. Она также обвинила правительство в том, что оно недостаточно хорошо подготовилось на случай различных форм гибридного влияния со стороны России. В качестве возможной угрозы она назвала организацию масштабного въезда в страну нелегалов.
Спикер парламента Матти Ванханен (Центр) сообщил, что расскажет о своей позиции по НАТО только после голосования в парламенте. По его словам, рассмотрение вопроса начнется в парламенте в понедельник. До этого правительство должно внести соответствующее предложение. Ожидается, что это произойдет в воскресенье.
Утром президент Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин (СДП) рассказали о том, что поддерживают членство Финляндии в Североатлантическом альянсе. По их мнению, Финляндия должна подать заявку на членство в НАТО как можно быстрее. В совместном заявлении(siirryt toiseen palveluun) они также выразили надежду на то, что необходимые шаги будут предприняты в ближайшие дни. По их словам, членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии.
Американские военные самолеты совершат полет в воздушном пространстве Финляндии
Четыре штурмовика A-10 армии США и самолет-заправщик KC-135 Stratotanker завтра совершат полет в воздушном пространстве Финляндии с разрешения Оборонительных сил Финляндии.
Они будут дозаправляться в финском воздушном пространстве, но приземляться в Финляндии не будут, сообщают военные.
A-10 Thunderbolt II (прозвище - "Бородавочник") – американский одноместный двухдвигательный штурмовик, предназначенный для оказания непосредственной авиационной поддержки сухопутных войск, поражения танков, бронемашин, других наземных целей.
Россия может расторгнуть договор аренды Сайменского канала
Россия может расторгнуть договор аренды Сайменского канала
По данным российского издания «Известия»(siirryt toiseen palveluun), российская сторона может пересмотреть заключенный с Финляндией договор об аренде Сайменского канала, если страна вступит в НАТО. Сейчас аренда находящегося на территории России участка канала действует до 2062 года, договор подписывался(siirryt toiseen palveluun) два раза на пятьдесят лет.
— По мере ухудшения отношений России с какой-либо страной договоры, заключенные в период благожелательных отношений и имевшие смыслы в этой связи, могут пересматриваться. Было бы вполне естественно [пересмотреть договор аренды Сайменского канала], — заявил изданию первый зампред международного комитета Госдумы Дмитрий Новиков.
В феврале бывший руководитель отдела разведки Оборонительных сил Пекка Товери в интервью Iltalehti(siirryt toiseen palveluun) предположил, что Россия может денонсировать договор аренды. Многие специалисты предупреждали, что во время процесса обсуждения членства в НАТО Россия будет различными способами пытаться влиять на Финляндию.
К началу войны в Украине канал был закрыт на техническую профилактику, и его открытие оказалось под вопросом из-за наложенных на Россию санкций. Санкции, однако, не распространялись на движение по Сайменскому каналу, поэтому в конце марта судоходство было восстановлено.
Санкции, впрочем, повлияли на канал: в середине апреля Yle сообщало, что транспортные компании перевели свои грузоперевозки на другие маршруты, из-за чего работавших на Сайменском канале лоцманов отправили в неоплачиваемый отпуск до конца июля.
В Финляндии первой об этом сообщила газета Ilta-Sanomat(siirryt toiseen palveluun).
https://yle.fi/novosti/3-12443859
https://yle.fi/novosti/3-12443614
https://yle.fi/novosti/3-12419428
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