Игра с огнём в Персидском заливе

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danilov 13 Мая 2022 в 12:14:07
Выложенные на днях документы стали одними из самых скандальных. В них вскрылись имена двух сотрудников консульства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе - Маны и Джохара - которые приветствовали будущих террористов по прибытию в США и проводили с ними встречи прямо в здании дипслужбы.
Появление этих документов особенно показательно в условиях, когда в Сенате всё же взялись за рассмотрение закона NOPEC - позволяющего Минюсту судиться с ОПЕК и накладывать на страны-участники картеля санкции - за создание невыгодных для США условий на рынке нефти.
Закон этот обсуждается ещё со времён Клинтона. Окончательного его принятия может и не случиться. Но это тот самый кнут, которым США угрожают Саудовской Аравии и ОАЭ - в условиях, когда монархии Залива отказываются от контактов с Вашингтоном, не отвечают на звонки Байдена и дрейфуют в сторону Китая и России.
Ну а рассекречивание документов о событиях 20-летней давности подводит базу под введение санкций - ведь тогда США могут не только начать экономически душить Персидский залив. Но и, например, признать эти монархии спонсорами терроризма, попытавшись устроить там смену режиму.
Близорукая политика Байдена уже обернулась фактическим началом конца системы петродоллара. В ОАЭ прогнозируют рост цен на нефть до 400 долларов за баррель в случае окончательной заморозки отношений с США. И это будет грозить не только дестабилизацией всего Ближнего Востока - но и экономическим коллапсом для и так измотанного санкциями либерального миропорядка.
https://starkrealities.substack.com/p/exclusive-fbi-mistakenly-names-saudi?s=r
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