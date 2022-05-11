По ситуации в Латвии

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danilov 13 Мая 2022 в 13:30:54
В Риге также планируется демонтировать памятный камень войскам 3-го Прибалтийского фронта РККА 13 октября из Яунциемса, начавшим освобождать Ригу от фашистских оккупантов, а также стелу Освободителям Риги 13 октября установленную в Межапарке.
Дума Огрского края, где у власти находятся коричневые, уже демонтирует памятники латвийским антифашистам, советским солдатам на территории края. Этому примеру стали следовать и другие края Латвии.
Социальное напряжение растёт не по дням, а по часам. Цены на продукты выросли уже более чем в два раза. В Резекне цена на отопление и горячую воду выросла в 5 раз. И мэрия Резекне выключила горячую воду у всего города на несколько месяцев. При этом повышаются зарплаты только у министров, депутатов и членов правления предприятий.
Ультраправое правительство и парламент Латвии направили всё своё идеологическое остриё на межнациональный конфликт. Мобилизуются группы "земессаргов" (местное добровольное ополчение граждан Латвии). Принят закон, что "земессарги" могут применять оружие против народа и в мирное время, если они почувствуют, что протесты или отдельные лица несут угрозу государственной «безопасности».
Со следующей недели в Латвии запрещают российские социальные сети. В связи с санкциями, принятыми Европейским союзом, на территории Латвии будет ограничен доступ к сетям «Вконтакте» (vk.com), «Одноклассники» (ok.ru) и «Мой мир» (my.mail.ru). Такое решение принял Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ), сообщают латвийские СМИ.
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