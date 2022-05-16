Глава Европарламента пригрозил Турции

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danilov 17 Мая 2022 в 10:05:21
(которая к Европарламенту не имеет ни малейшего отношения) изоляцией в НАТО
(которое тоже не имеет никакого отношения к Европарламенту)
в случае блокирования приема Финляндии и Швеции в альянс».
Напомним, президент Реджеп Эрдоган заявил, что делегации Швеции и Финляндии не должны утруждать себя поездками в Турцию, чтобы убедить Анкару одобрить их заявки на вступление в НАТО. Турция не одобрит присоединение к блоку Швеции и Финляндии.
По его словам, Турция не даст добро на вступление в НАТО стран, которые ранее вводили против нее санкции.
PS
Качественно торгуется, по-восточному
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