Bloomberg: США намерены заблокировать выплаты по российскому госдолгу после 25 мая

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danilov 18 Мая 2022 в 13:16:08
По их сведениям, Министерство финансов США аннулирует действие так называемой генеральной лицензии, исключающей из-под антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга РФ.
Лицензия, срок действия которой истекает 25 мая, позволила России продолжить производить выплаты по облигациям. Это предоставило стране возможность предотвратить дефолт по государственному долгу, отмечает Блумберг.
Один из источников агентства сообщил, что американский Минфин еще не принял окончательного решения.
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