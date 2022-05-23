О приоритетах

«Если этот законопроект будет принят, одобренные Соединёнными Штатами расходы на Украину составят примерно $60 млрд, — отметил законодатель. — И не то чтобы эти деньги у нас где-то лежали. Нам придётся занимать их у Китая, чтобы отправить на Украину».