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Империя зла
О приоритетах
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Гость 22 Мая 2022 в 12:04:00
Сенат США заблокировал пакет помощи в $48 млрд американским ресторанам и малому бизнесу, пострадавшим от пандемии COVID-19.
Об этом пишет The Hill в статье от 19 мая.
Этот же сенат США одобрил выделение $40 млрд на оружие для Украины. Тоже 19 мая.
Издание указывает, что такой итог голосования, вероятно, означает гибель законопроекта о помощи американскому бизнесу. Дополнительные средства были необходимы, чтобы предотвратить закрытие "множества обремененных долгами малых предприятий".
@SputnikLive
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Hairless 23.05.2022 в 10:30:24   # 798375
Quote:
«Если этот законопроект будет принят, одобренные Соединёнными Штатами расходы на Украину составят примерно $60 млрд, — отметил законодатель. — И не то чтобы эти деньги у нас где-то лежали. Нам придётся занимать их у Китая, чтобы отправить на Украину».
- Рэнд Пол, сенатор США.
https://www.tellerreport.com/news/2022-05-14-"threat-to-national-security"--why-the-us-blocked-the-accelerated-adoption-of-a-new-aid-package-to-ukraine.H1lipvNaUc.html
https://russian.rt.com/world/article/1002470-ssha-zakonoproekt-ukraina-senat-blokirovka

Не пойдут эти деньги на Украину. Они пойдут предприятиям ВПК США, т.е. крупному бизнесу. А Украина когда-нибудь за это расплатится по закону о ленд-лизе.
"Кому война, а кому мать родна"(с), ничего нового.
А тут еще какой-то мелкий бизнес - для них что, тоже у китайцев денег занимать???
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