О приоритетах

«Если этот законопроект будет принят, одобренные Соединёнными Штатами расходы на Украину составят примерно $60 млрд, — отметил законодатель. — И не то чтобы эти деньги у нас где-то лежали. Нам придётся занимать их у Китая, чтобы отправить на Украину».- Рэнд Пол, сенатор США.
https://www.tellerreport.com/news/2022-05-14-"threat-to-national-security"--why-the-us-blocked-the-accelerated-adoption-of-a-new-aid-package-to-ukraine.H1lipvNaUc.html
https://russian.rt.com/world/article/1002470-ssha-zakonoproekt-ukraina-senat-blokirovka
Не пойдут эти деньги на Украину. Они пойдут предприятиям ВПК США, т.е. крупному бизнесу. А Украина когда-нибудь за это расплатится по закону о ленд-лизе.
"Кому война, а кому мать родна"(с), ничего нового.
А тут еще какой-то мелкий бизнес - для них что, тоже у китайцев денег занимать???