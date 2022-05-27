Пираты XXI века

Китай закрыл небо для российских Boeing РБК заявил о решении Китая закрыть небо для Boeing и Airbus российских авиакомпаний Китай закрыл воздушное пространство для самолетов Boeing российских авиакомпаний. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника. По словам одного из собеседников издания, в мае Китай попросил все авиакомпании актуализировать электронное досье, в котором содержится информация о собственниках авиакомпаний, самолетах и договорах на наземное обслуживание. Российские перевозчики обновили эти сведения, однако Китай запросил подтверждение того, что импортные самолеты официально были сняты с регистрации за рубежом. Российская сторона не смогла передать эти документы, поэтому Китай отказал в полетах согласно международному авиазаконодательству. Еще один источник из российской авиакомпании подтвердил, что самолеты не допускаются к полетам без соответствующего сертификата. Собеседник РБК утверждает, что сейчас подобные требования предъявляют и другие страны — Турция, например, отказывает в разрешениях на полеты самолетам с двойной регистрацией. Представитель Росавиации не стал комментировать эту информацию. Комментариев Минтранса, Управления гражданской авиации Китая также в настоящий момент нет.

Савин покинул Россию после выпуска «КраСавы» про Украину

В апреле Савин выпустил ролик с украинскими футболистами, которые высказались о российской спецоперации на Украине. В новом выпуске на YouTube-канале «КраСава» сообщается, что экс-футболист уехал из России

Бывший футболист «Крыльев Советов» и «Арсенала», президент футбольного клуба «Красава» Евгений Савин покинул Россию. Об этом сообщается в одной из серии выпусков «Честный клуб» на YouTube-канале «КраСава».



Бóльшая часть выпуска посвящена тому, как агенты ведут дела в российском футболе. В самом конце видео Савин рассказал, что его команда отказалась от патриотической акции, которую предложило провести на матче «Красавы» руководство Футбольной национальной лиги (ФНЛ-2).



«Я сказал в клубе, что мы не будем этого делать. Мы не будем включать патриотизм по приказу. То есть я и мой клуб будем сами решать, когда, при каких обстоятельствах мы начнем махать российскими флагами

В апреле на YouTube-канале «КраСава» вышел ролик с украинскими футболистами, которые высказались о российской спецоперации на Украине. В выпуске в том числе снялись нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко, защитник «Эвертона» Виталий Миколенко, экс-тренер московского «Динамо» Андрей Воронин и бывший игрок московского «Локомотива» Александр Алиев. 20 апреля выпуск Савина обсуждался в ток-шоу «Есть тема!» на «Матч ТВ», он назывался «Иуда из ютуба».



После выхода ролика об Украине администрация стадиона «Зоркий» в Красногорске расторгла арендный договор с клубом на проведение домашних матчей.



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https://sportrbc.ru/news/629085fe9a7947182b2fa6c0

