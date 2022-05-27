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Империя зла
Пираты XXI века
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danilov 27 Мая 2022 в 10:21:15
Греция передаст США иранскую нефть с задержанного российского танкера

Греция передаст Соединенным Штатам иранскую нефть, которая перевозилась танкером Lana под российским флагом. Танкер был задержан в Греции в середине апреля. Об этом сообщили в четверг корреспонденту ТАСС в пресс-службе Министерства морского флота и островной политики Греции.

"На основе судебного решения ожидается, что груз танкера Lana будет передан США, расходы на перегрузку берут на себя американские власти. Судно находится в порту Каристос [на острове Эвбея]", - сообщила сотрудница пресс-службы.
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  Dimmon 27.05.2022 в 18:53:43   # 798522
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Китай закрыл небо для российских Boeing
РБК заявил о решении Китая закрыть небо для Boeing и Airbus российских авиакомпаний
Китай закрыл воздушное пространство для самолетов Boeing российских авиакомпаний. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника.

По словам одного из собеседников издания, в мае Китай попросил все авиакомпании актуализировать электронное досье, в котором содержится информация о собственниках авиакомпаний, самолетах и договорах на наземное обслуживание. Российские перевозчики обновили эти сведения, однако Китай запросил подтверждение того, что импортные самолеты официально были сняты с регистрации за рубежом.

Российская сторона не смогла передать эти документы, поэтому Китай отказал в полетах согласно международному авиазаконодательству. Еще один источник из российской авиакомпании подтвердил, что самолеты не допускаются к полетам без соответствующего сертификата.

Собеседник РБК утверждает, что сейчас подобные требования предъявляют и другие страны — Турция, например, отказывает в разрешениях на полеты самолетам с двойной регистрацией.

Представитель Росавиации не стал комментировать эту информацию. Комментариев Минтранса, Управления гражданской авиации Китая также в настоящий момент нет.
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  Dimmon 27.05.2022 в 22:16:06   # 798524
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Савин покинул Россию после выпуска «КраСавы» про Украину
В апреле Савин выпустил ролик с украинскими футболистами, которые высказались о российской спецоперации на Украине. В новом выпуске на YouTube-канале «КраСава» сообщается, что экс-футболист уехал из России
Бывший футболист «Крыльев Советов» и «Арсенала», президент футбольного клуба «Красава» Евгений Савин покинул Россию. Об этом сообщается в одной из серии выпусков «Честный клуб» на YouTube-канале «КраСава».

Бóльшая часть выпуска посвящена тому, как агенты ведут дела в российском футболе. В самом конце видео Савин рассказал, что его команда отказалась от патриотической акции, которую предложило провести на матче «Красавы» руководство Футбольной национальной лиги (ФНЛ-2).

«Я сказал в клубе, что мы не будем этого делать. Мы не будем включать патриотизм по приказу. То есть я и мой клуб будем сами решать, когда, при каких обстоятельствах мы начнем махать российскими флагами
В апреле на YouTube-канале «КраСава» вышел ролик с украинскими футболистами, которые высказались о российской спецоперации на Украине. В выпуске в том числе снялись нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко, защитник «Эвертона» Виталий Миколенко, экс-тренер московского «Динамо» Андрей Воронин и бывший игрок московского «Локомотива» Александр Алиев. 20 апреля выпуск Савина обсуждался в ток-шоу «Есть тема!» на «Матч ТВ», он назывался «Иуда из ютуба».

После выхода ролика об Украине администрация стадиона «Зоркий» в Красногорске расторгла арендный договор с клубом на проведение домашних матчей.

Подробнее на РБК:
https://sportrbc.ru/news/629085fe9a7947182b2fa6c0
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