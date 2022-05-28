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Империя зла
Столтенберг: Финляндия и Швеция не смогут вступить в НАТО без выполнения требований Турции
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danilov 28 Мая 2022 в 10:20:21
Швеция и Финляндия вряд ли смогут стать кандидатами на членство в НАТО на предстоящем саммите организации, если до его начала не выполнят требования Турции. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает турецкое агентство Anadolu.

При этом генсек отметил, что Швеция и Финляндия смогут принять участие в качестве приглашенных государств в саммите в Мадриде, который пройдет в период с 28 по 30 июня.

«Моя цель — ускорить процесс расширения альянса, и у нас еще есть на это время», — сказал Столтенберг.

Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции. Анкара требует, чтобы Швеция и Финляндия публично осудили Рабочую партию Курдистана (РПК) — которую турецкие власти считают террористической — и чтобы эти страны сняли ограничения на экспорт оружия, которые наложили на Турцию вместе с несколькими другими членами Европейского Союза.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, в ходе которого призвал его уважать суверенный выбор Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пастафариан 28.05.2022 в 11:10:13   # 798545
Представляю если Эрдоган приколоться и скажет - Мы выходим из НАТО. И как они всей толпой на жопу сядут, гы
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