Столтенберг: Финляндия и Швеция не смогут вступить в НАТО без выполнения требований Турции

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danilov 28 Мая 2022 в 10:20:21
При этом генсек отметил, что Швеция и Финляндия смогут принять участие в качестве приглашенных государств в саммите в Мадриде, который пройдет в период с 28 по 30 июня.
«Моя цель — ускорить процесс расширения альянса, и у нас еще есть на это время», — сказал Столтенберг.
Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции. Анкара требует, чтобы Швеция и Финляндия публично осудили Рабочую партию Курдистана (РПК) — которую турецкие власти считают террористической — и чтобы эти страны сняли ограничения на экспорт оружия, которые наложили на Турцию вместе с несколькими другими членами Европейского Союза.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, в ходе которого призвал его уважать суверенный выбор Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пастафариан 28.05.2022 в 11:10:13 # 798545