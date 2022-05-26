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Империя зла
Иран захватил два греческих танкера в ответ на передачу Грецией конфискованной иранской нефти в США
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danilov 28 Мая 2022 в 11:57:26
Речь идет о суднах Delta Poseidon и Prudent Warrior, оба шли под флагом Греции в Персидском заливе. Эту информацию подтвердили в Корпусе стражей исламской революции.

В управляющей танкером Prudent Warrior компании Polembros Shipping рассказали, что потеряли сообщение с судном, на борту которого находятся 24 греков и филиппинцев. После этого оператор танкера выяснил, что тот стоит на якоре в 11 милях от побережья Ирана.

До этого и Prudent Warrior, и Delta Poseidon загрузились нефтью в иракской Басре и направлялись в Грецию.

Один собеседник из отрасли рассказал Lloyd’s List Intelligence: «Мы должны подождать и посмотреть, чего хотят иранцы. Но, думаю, это — око за око».
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