Иран захватил два греческих танкера в ответ на передачу Грецией конфискованной иранской нефти в США

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danilov 28 Мая 2022 в 11:57:26
В управляющей танкером Prudent Warrior компании Polembros Shipping рассказали, что потеряли сообщение с судном, на борту которого находятся 24 греков и филиппинцев. После этого оператор танкера выяснил, что тот стоит на якоре в 11 милях от побережья Ирана.
До этого и Prudent Warrior, и Delta Poseidon загрузились нефтью в иракской Басре и направлялись в Грецию.
Один собеседник из отрасли рассказал Lloyd’s List Intelligence: «Мы должны подождать и посмотреть, чего хотят иранцы. Но, думаю, это — око за око».
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