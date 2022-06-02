Шольц: ФРГ вскоре будет иметь "самую большую армию в Европе" среди стран НАТО
danilov 02 Июня 2022 в 11:17:50
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ФРГ вскоре появится "самая большая традиционная армия в Европе" среди стран Североатлантического альянса. Такое мнение он высказал в опубликованном в понедельник вечером интервью газетам Neue Berliner Redaktionsgesellschaft, Stuttgarter Zeitung и Stuttgarter Nachrichten.
"Германия скоро будет иметь самую большую обычную армию в Европе в рамках НАТО", - отметил Шольц, добавив, что это значительно укрепит безопасность ФРГ и ее союзников.
ТАСС