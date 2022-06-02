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Империя зла
Шольц: ФРГ вскоре будет иметь "самую большую армию в Европе" среди стран НАТО
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danilov 02 Июня 2022 в 11:17:50
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ФРГ вскоре появится "самая большая традиционная армия в Европе" среди стран Североатлантического альянса. Такое мнение он высказал в опубликованном в понедельник вечером интервью газетам Neue Berliner Redaktionsgesellschaft, Stuttgarter Zeitung и Stuttgarter Nachrichten.

"Германия скоро будет иметь самую большую обычную армию в Европе в рамках НАТО", - отметил Шольц, добавив, что это значительно укрепит безопасность ФРГ и ее союзников.

ТАСС
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Джимбо 02.06.2022 в 18:35:48   # 798714
Стоит ли в очередной раз наступать эти грабли?
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