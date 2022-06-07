Борющиеся друг с другом марионеточные и колониальные страны

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danilov 07 Июня 2022 в 17:20:36
Разрушить экономику стран СНГ Запад не может, но он старается изо всех сил", - отметил он. Нургалиев напомнил, что страны Содружества совместными усилиями отразили угрозы экономической безопасности в период пандемии COVID-19 и даже нарастили объемы взаимной торговли в тех непростых условиях. Он указал, что страны СНГ всегда были в практическом взаимодействии, экономики этих государств десятилетиями находятся во взаимосвязи.
"Наши партнеры по Содружеству с учетом такой кооперации понимают, какие угрозы национальной безопасности несут им санкции против России, что, конечно же, не может не отразиться на внутреннем благосостоянии стран", - добавил Нургалиев.
Москва, по его словам, положительно воспринимает позиции государств СНГ по неприсоединению к односторонним санкциям США и Европы против России. Нургалиев уверен, что страны совместно преодолеют сложности и выйдут из них победителями. Россия же принимает меры для минимизации влияния экономических санкций со стороны Запада и остается приверженной основной цели СНГ - формированию в долгосрочной перспективе интегрированного экономического и политического объединения в мире, где нет места однополярности.
"Уверен, что на фоне все новых и новых провокаций со стороны Запада, усиливающихся традиционных и новых вызовов и угроз в сфере безопасности сотрудничество стран СНГ, ОДКБ и ЕАЭС будет только укрепляться", - сказал Нургалиев.
Запад категорически не приемлет интеграционные процессы на территории СНГ, заявил Нургалиев.
"Запад категорически не приемлет интеграционные процессы на территории СНГ. Европу и США раздражает то, насколько крепкая память у народов, проживающих в СНГ, как памятны нам ужасы войны, как помним наш совместный труд по созданию сильнейшего государства в мире, как ценим успехи и достижения в развитии экономики, науки, образования и медицины", - сказал Нургалиев.
Он добавил, что "Запад продолжает реализовывать планы по уничтожению общей истории и духовно-нравственных ценностей", которыми дорожат народы стран СНГ.
Заместитель секретаря Совбеза также обратил внимание, что "последние десятилетия Запад создавал из Украины очаг напряженности, разваливая экономику этой страны, подавляя ее суверенитет и взращивая неонацизм на ее территории". "Происходящее на Украине является закономерным итогом планомерной деятельности Запада, а прежде всего Вашингтона, по переформатированию стран наиболее близких России по духу, истории, культуре, экономическим и политическим воззрениям", - добавил он.
По словам Нургалиева, эта политика активизировалась еще в 1980-е годы, "когда Запад экономическими санкциями, подкупом национальных элит, спонсированием псевдодемократических, а в первую очередь радикально оппозиционных движений, раскачивал ситуацию в Советском Союзе".
Запад видит своей долгосрочной целью развал СНГ на борющиеся друг с другом, марионеточные и колониальные страны, заявил Нургалиев.
"Развал СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и организация на постсоветском пространстве противоборствующих государств, превращенных подобно Украине в марионеточные и колониальные страны, является долгосрочной целью Вашингтона", - сказал он.
Замсекретаря обратил внимание, что существуют десятки "методов, направленных на расшатывание ситуации в странах постсоветского пространства". "Запад на их реализацию тратит колоссальные средства и не жалеет сил", - констатировал он.
По словам Нургалиева, один из таких способов - это поддержка неправительственных организаций, деятельность которых в том числе направлена на ослабление культурного и экономического взаимодействия стран СНГ. "К примеру, Атлантический совет при содействии Центра [имени Вудро] Вильсона поддерживает финансами оппозиционно и антироссийски настроенных экспертов и политологов Белоруссии, Молдавии и Украины", - пояснил Нургалиев.
Замсекретаря Совбеза обратил внимание, что миллионы долларов ежегодно выделяются Вашингтоном на реализацию различных программ подготовки оппозиционно настроенных лидеров общественного мнения.
Так, указал он, программа "Совершенствование правовой среды", финансируемая Агентством США по международному развитию, направлена на разработку законов, предоставляющих неограниченную свободу действий оппозиции в Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане. "Тщательная подготовка Вашингтоном оппозиционно настроенных журналистов в республиках Центральной Азии ведется с 2002 года. Представители СМИ с наибольшей "активной гражданской позицией" щедро поощряются в рамках проведения ежегодного Центральноазиатского медиафестиваля", - перечислил он.
Кроме того, продолжил Нургалиев, на средства США существует около сотни негосударственных информационных агентств, открытых в последнее десятилетие в странах ближнего зарубежья. "Посольства США и ряда стран Европы выдают гранты и организуют обучение государственных служащих стран СНГ. США также нацелены на изменение школьного и вузовского образования, поддерживая краткосрочные поездки лучших студентов в Америку и финансируя новые курсы по так называемой "демократии" и истории", - указал он.
https://tass.ru/politika/14836195
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