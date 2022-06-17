Американская Baker Hughes отказалась обслуживать турбины и компрессоры крупнейших СПГ-проектов в России

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danilov 17 Июня 2022 в 10:43:40
Компания также прекращает все отгрузки оборудования для СПГ-проектов в РФ, сообщили изданию источники среди российских контрагентов компании. Это ставит под вопрос дальнейшую эксплуатацию и пусконаладку иностранного оборудования, а также делает невозможной поставку запчастей для его ремонтов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники среди российских контрагентов компании.
Американская компания разрывает соглашения, несмотря на то, что прямых санкционных ограничений на сервис и поставку газовых турбин в РФ нет (запрещено заключение новых контрактов), а Газпром и «Новатэк» не находятся под прямыми санкциями США или ЕС.
Ранее ЕС запретил поставку в Россию оборудования для производства СПГ.
Сейчас в России в стадии активного строительства два СПГ-завода: проект Газпрома в Усть-Луге на 13 млн тонн и «Арктик СПГ-2» «Новатэка» на 20 млн тонн.
«Новатэк» заканчивает строительство первой линии для «Арктик СПГ-2»: как говорят источники, компания уже полностью законтрактовала основное оборудование и для последующих двух линий, однако не все оно поставлено. Вторая очередь завода готова на 40%, строительство третьей линии пока не началось. Газпром традиционно раскрывает мало информации о своем проекте в Усть-Луге, но учитывая, что подготовительные работы на площадке начались только в мае 2021 года, маловероятно, что какое-либо основное оборудование уже было отгружено.
https://vz.ru/news/2022/6/16/1163241.html