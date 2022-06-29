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Империя зла
ВТОРИЧНЫЕ САНКЦИИ УЖЕ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
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danilov 29 Июня 2022 в 23:47:34
США объявили о введении (https://daryo.uz/2022/06/29/aqsh-ozbekiston-kompaniyasiga-qarshi-sanksiyalar-kiritdi/) санкций против узбекской компании Promcomplektlogistic. Она была внесена в санкционный список за помощь российской Радиавтоматике в обходе санкций, в частности за поставку микрочипов. Cама Радиавтоматика находится под санкциями за поставку продукции для оборонной промышленности России.

— Это предупреждение компаниям по всему миру: если вы ведете бизнес с теми, кто находится под санкциями, вы также можете подвергнуться санкциям, — заявили в госдепартаменте США.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 30.06.2022 в 00:23:45   # 799614
Угрозы, запугивание и шантаж от опг пиндостана. Обычно такие плохо заканчивают, правды у них нету. Переживаю надорвутся
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  старик 30.06.2022 в 00:28:13   # 799615
Оборзевшие янки.
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  Софруджу 30.06.2022 в 00:32:33   # 799618
Живи себе во вред, но пляши под нашу дудку
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  Rebel 30.06.2022 в 02:03:19   # 799624
Цитата: Skype от 29.06.2022 18:23:45
Угрозы, запугивание и шантаж от опг пиндостана. Обычно такие плохо заканчивают, правды у них нету. Переживаю надорвутся


То же самое подходит и к России
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  Hairless 30.06.2022 в 06:18:11   # 799627
Вот проблема-то!
Такие предприятия можно открывать десятками и закрывать после нескольких операций. Устанут вносить их в санкционные списки.
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