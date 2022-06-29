ВТОРИЧНЫЕ САНКЦИИ УЖЕ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

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danilov 29 Июня 2022 в 23:47:34
— Это предупреждение компаниям по всему миру: если вы ведете бизнес с теми, кто находится под санкциями, вы также можете подвергнуться санкциям, — заявили в госдепартаменте США.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Skype от 29.06.2022 18:23:45
Угрозы, запугивание и шантаж от опг пиндостана. Обычно такие плохо заканчивают, правды у них нету. Переживаю надорвутся
Угрозы, запугивание и шантаж от опг пиндостана. Обычно такие плохо заканчивают, правды у них нету. Переживаю надорвутся
То же самое подходит и к России
Такие предприятия можно открывать десятками и закрывать после нескольких операций. Устанут вносить их в санкционные списки.