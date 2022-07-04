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Империя зла
О двойных стандартах
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danilov 04 Июля 2022 в 15:54:01
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  troll 04.07.2022 в 16:22:35   # 799812
двойные стандарты у всех государств, вон рамзан похищает родственников опонентов, держит их в заложниках, но он герой россии, и если че за путина готов тельняжку на груди рвать.
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  Dimmon 04.07.2022 в 16:49:04   # 799814
Quote:
Музыкант Иван Алексеев, выступающий под именем Noize MC, на концерте в Ташкенте высказался по поводу обстрела его родного города Белгорода.

В ночь на 3 июля Белгород подвергся авиаударам, которые губернатор области назвал "серией громких звуков". В результате обстрелов по меньшей мере три человека погибли и четыре - пострадали, десятки многоквартирных домов разрушены. Это самые масштабные удары по городу с начала войны в Украине.

"Из Белгорода полетели ракеты - я знал, что они вернутся... Мой любимый родной город обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? Ровно то же самое, что я чувствовал, когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь. Когда я узнавал новости про Ирпень, Бучу, я чувствовал абсолютно то же самое. Война омерзительна и чудовищна. У нее нечеловеческое лицо, и она должна быть закончена. Она, черт возьми, должна была закончиться, не начавшись".

Noize MC с первого дня войны выступает с осуждением действий России и с критикой требования российских властей называть войну "специальной военной операцией".
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