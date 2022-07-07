США и союзники обсуждают цену нефти из России на уровне 40-60 долларов

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GoodZone 07 Июля 2022 в 09:33:16
"Союзники изучают несколько способов ограничить доходы России от продажи нефти, при этом сведя к минимуму воздействие на свои экономики", — говорится в публикации.
Отмечается, что установление более точного предела будет зависеть от ситуации на рынке, которая может значительно измениться.
При этом, по информации источников издания, в администрации Джо Байдена считают ограничение в 40 долларов слишком низким, но опасаются резкого скачка цен на нефть.
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