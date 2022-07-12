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Империя зла
США включили Казахстан в список транзитных для подсанкционных товаров стран
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GoodZone 12 Июля 2022 в 09:27:47
Министерство финансов США включило Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан и ряд других постсоветских стран в число государств, через которые подсанкционные товары могут попадать в Россию и Беларусь.

Полный список содержится в рекомендациях двух подразделений Минфина — Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Бюро промышленности и безопасности. Они призывают финансовые учреждения «проявлять бдительность в отношении попыток физических или юридических лиц уклониться от экспортного контроля», установленного из-за вторжения РФ в Украину.

Наряду с Кыргызстаном «перевалочными пунктами» для отправки в Россию подсанкционных товаров называются Грузия, Армения, Бразилия, Китай, Индия, Израиль, Казахстан, Мексика, Никарагуа, Сербия, Сингапур, Южная Африка, Тайвань, Таджикистан, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан.

При этом в рекомендациях подчеркивается, что подлежащие контролю товары могут быть экспортированы в эти государства законно в качестве сырья, однако их дальнейший экспорт в РФ или Беларусь «за счет дополнительных перевалочных пунктов» в ряде случаев запрещен.

К категории товаров, «вызывающих особую озабоченность», Бюро промышленности и безопасности относит технику, которая может использоваться в военных целях: запчасти для самолетов, гидроакустические системы, антенны, спектрофотометры, испытательное оборудование, системы GPS, вакуумные насосы, нефтепромысловое оборудование.

https://24.kg/obschestvo/239418_ssha_vklyuchili_kyirgyizstan_vspisok_tranzitnyih_dlya_podsanktsionnyih_tovarov_stran/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пастафариан 12.07.2022 в 10:24:33   # 800150
Надо Германии одиннадцать с половинной раз подумать перед тем как отдать газовой турбины Siemens, России
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  гримм 12.07.2022 в 10:52:40   # 800154
Цитата: Пастафариан от 12.07.2022 04:24:33
Надо Германии одиннадцать с половинной раз подумать перед тем как отдать газовой турбины Siemens, России


А тут то и думать нечего всё решено, и турбины скоро будут!
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  GoodZone 12.07.2022 в 11:32:00   # 800160
А как же "мир-дружба-жвачка, рука рынка, демократия, равноправие, равенство перед законом", не работает? Мы же все делаем как нас "просят", нас то за шо? Нет, не подсказывайте, сам догадаюсь - Путин... Когда уже поймем - что бы мы ни делали, к кому бы ни подлизывались, под кого бы ни подстраивались, пока у нас нет реальной независимости нас будут нагинать, даже не заботясь о вразумительных объяснениях и не ставя в грош наши хотелки.
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  Lukas 12.07.2022 в 13:39:24   # 800178
Цитата: гримм от 12.07.2022 04:52:40
Цитата: Пастафариан от 12.07.2022 04:24:33
Надо Германии одиннадцать с половинной раз подумать перед тем как отдать газовой турбины Siemens, России


А тут то и думать нечего всё решено, и турбины скоро будут!
тут уместно как @Walter сказал про КТК, "заднюю" включили.
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