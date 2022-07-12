США включили Казахстан в список транзитных для подсанкционных товаров стран

Цитата: Пастафариан от

Надо Германии одиннадцать с половинной раз подумать перед тем как отдать газовой турбины Siemens, России Надо Германии одиннадцать с половинной раз подумать перед тем как отдать газовой турбины Siemens, России

А тут то и думать нечего всё решено, и турбины скоро будут!