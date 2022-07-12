Пекин: США - самая большая угроза миру во всем мире
danilov 13 Июля 2022 в 18:08:05
Чжао Лицзянь, пресс-секретарь МИД Китая: «Факты полностью доказали, что США являются самой большой угрозой миру, стабильности и развитию во всем мире. Мы настоятельно призываем американских чиновников иметь правильную перспективу, объективно и разумно видеть события в Китае и перестать распространять ложь и делать безответственные замечания».
В своем отчете Чжао также осудил политическое вмешательство США в Тибет: «Тибетские дела - это чисто внутренние дела Китая и не допускают иностранного вмешательства».