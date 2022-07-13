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Империя зла
На грани конфликта
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danilov 13 Июля 2022 в 18:18:06
МИД РФ: США И ИХ СОЮЗНИКИ ОПАСНО БАЛАНСИРУЮТ НА ГРАНИ ОТКРЫТОЙ ВОЕННОЙ КОНФРОНТАЦИИ С РОССИЕЙ, А ЗНАЧИТ - ПРЯМОГО ВООРУЖЁННОГО КОНФЛИКТА ЯДЕРНЫХ ДЕРЖАВ
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  Konstant 13.07.2022 в 22:23:46   # 800284
Договорятся......
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  Konstant 13.07.2022 в 22:24:16   # 800285
Единственнно сшп придется все таки потеснится...но гадить не перестанут
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